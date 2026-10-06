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    macOS 27.2 kodlarında ortaya çıktı: Dokunmatik ekranlı MacBook yakında geliyor

    Apple, iOS 27.2 beta 3 ile birlikte macOS 27.2 yeni betasını yayınladı. Güncelleme kodları arasında Apple'ın dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro için uygulamalarını hazırladığı ortaya çıktı.

    dokunmatik oled ekranlı macbook pro özellikleri macos 27.2 beta 3 Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler için macOS 27.2 beta 3 sürümünü yayınladı. Bu sürüm, dokunmatik ekran etkileşimi desteğine dair yeni referanslar içeriyor.

    Apple uygulamalarına dokunmatik hareket desteği

    Çeşitli yerleşik Apple uygulamaları için hareket tanıma araçları eklenmiş durumda. Fotoğraflar uygulamasına “PXGTouchDwellGestureRecognizer”,  Notlar uygulamasına “ICTouchPressGestureRecognizer”, Safari'ye "dokunma algılayıcı mekanizma" (touch sentinel recognizer), Quick Look'a "sürükleme dokunuşu" (dragTouch) özelliği eklendiği tespit edildi.

    Dock'ta özel animasyon

    macOS 27.2 beta 3 ayrıca Dock için yeni uzun basma animasyonu getiriyor. Bu da yakında çıkacak dokunmatik ekranlı MacBook Pro'ya dair bir ipucu olabilir.

    Apple, dokunmatik ekran desteğine hazırlık amacıyla macOS 27 üzerinde kademeli olarak çeşitli değişiklikler yaptı. Buna ilk kez eklenen "yenilemek için aşağı çek" (pull-to-refresh) desteği de dahil. Kullanıcıların iPad’ini Mac için ikincil bir ekran olarak kullanmalarına olanak sağlayan Sidecar özelliğine dokunmatik giriş desteği de geldi.

    Dokunmatik ekranlı MacBook Pro'ya özel optimizasyon

    Bloomberg de Apple’ın macOS'i yakında çıkacak dokunmatik ekranlı MacBook Pro'ya göre optimize etme çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Örneğin, bir düğmeye veya denetim öğesine dokunulduğunda, macOS ilgili dokunmatik seçenekleri dinamik olarak gösterecek. Benzer şekilde, menü çubuğuna dokunulduğunda, daha kolay dokunmatik gezinme sağlamak amacıyla denetim öğeleri otomatik olarak büyüyecek.

    Apple M5 Pro ve Max işlemcileriyle gelecek

    Dokunmatik ekranlı OLED MacBook Ultra’nın yakında hatta bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Mevcut modellerden daha ince ve hafif olacağı söylenen cihazın, Dynamic Island ile Apple'ın M5 Pro ve M5 Max çiplerine sahip olması bekleniyor.

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