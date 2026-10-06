macOS 27.2 kodlarında ortaya çıktı: Dokunmatik ekranlı MacBook yakında geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiriciler için macOS 27.2 beta 3 sürümünü yayınladı. Bu sürüm, dokunmatik ekran etkileşimi desteğine dair yeni referanslar içeriyor.

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro şaşırtıcı hafiflikte olacak 1 gün önce eklendi

Apple uygulamalarına dokunmatik hareket desteği

Çeşitli yerleşik Apple uygulamaları için hareket tanıma araçları eklenmiş durumda. Fotoğraflar uygulamasına “PXGTouchDwellGestureRecognizer”, Notlar uygulamasına “ICTouchPressGestureRecognizer”, Safari'ye "dokunma algılayıcı mekanizma" (touch sentinel recognizer), Quick Look'a "sürükleme dokunuşu" (dragTouch) özelliği eklendiği tespit edildi.

Dock'ta özel animasyon

macOS 27.2 beta 3 ayrıca Dock için yeni uzun basma animasyonu getiriyor. Bu da yakında çıkacak dokunmatik ekranlı MacBook Pro'ya dair bir ipucu olabilir.

Apple, dokunmatik ekran desteğine hazırlık amacıyla macOS 27 üzerinde kademeli olarak çeşitli değişiklikler yaptı. Buna ilk kez eklenen "yenilemek için aşağı çek" (pull-to-refresh) desteği de dahil. Kullanıcıların iPad’ini Mac için ikincil bir ekran olarak kullanmalarına olanak sağlayan Sidecar özelliğine dokunmatik giriş desteği de geldi.

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro'ya özel optimizasyon

Bloomberg de Apple’ın macOS'i yakında çıkacak dokunmatik ekranlı MacBook Pro'ya göre optimize etme çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Örneğin, bir düğmeye veya denetim öğesine dokunulduğunda, macOS ilgili dokunmatik seçenekleri dinamik olarak gösterecek. Benzer şekilde, menü çubuğuna dokunulduğunda, daha kolay dokunmatik gezinme sağlamak amacıyla denetim öğeleri otomatik olarak büyüyecek.

Apple M5 Pro ve Max işlemcileriyle gelecek

Dokunmatik ekranlı OLED MacBook Ultra’nın yakında hatta bu ay içinde tanıtılması bekleniyor. Mevcut modellerden daha ince ve hafif olacağı söylenen cihazın, Dynamic Island ile Apple'ın M5 Pro ve M5 Max çiplerine sahip olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: