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    macOS Golden Gate 27.2 yayınlandı: İşte yenilikler

    Apple, Eylül ayında kullanıma sunulan macOS 27 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olan macOS Golden Gate 27.2'yi yayınladı. İşte yeni sürümle Mac'lere gelen yenilikler:

    Apple Macler için macOS Golden Gate 27.2 çıktı yenilikler Tam Boyutta Gör
    Haftalar süren testlerin ardından Apple, macOS Golden Gate 27.2 sürümünü yayınladı. Resmi olarak küçük bir güncelleme gibi görünse de, arka plandaki değişiklikler dokunmatik ekranlı Mac'lere zemin hazırlıyor.

    macOS 27.2 güncellemesi neler getiriyor?

    Beta test sürecinde ortaya çıktığı üzere, macOS 27.2 ile Apple Music'te görsel değişiklik yapıldı. Bu, müzik prodüksiyonları için yeni video giriş sekansı da dahil olmak üzere, daha kapsamlı yeniden markalaşma sürecinin bir parçası. macOS 27.2'nin Mac için resmi güncel işletim sistemi olarak yayınlanmasıyla birlikte, bazı görsel değişiklikler de kullanıma sunuldu.

    En dikkat çekici güncelleme, Apple Music logosu ve yenilenen renk düzeni. Eski kırmızı vurguların yerini mavi tonlar aldı. Ayrıca ses düzeyi ve ekran parlaklığı kontrollerinde de değişiklikler yapıldı. Bu kontrollere klavye üzerinden eriştiğinizde artık sürekli bir çizgi üzerinde değil, küçük ama belirgin kademeler halinde değişim gerçekleştiğini göreceksiniz.

    Siri yapay zekası da beş yeni dili destekleyecek şekilde güncellendi: Fransızca: Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca.

    Güncelleme, genel performans ve güvenlik güncellemeleri ile çeşitli hata düzeltmeleri de içeriyor.

    Ancak bu sürümü gerçekten önemli kılan şey, dokunmatik kontrole dair birçok özellik içermesi. Bu sürüm, Safari ve Fotoğraflar gibi Apple uygulamalarında dokunmatik araçlara yer veriyor. Henüz belirgin bir şekilde öne çıkarılmasalar da bu özellikler, macOS Golden Gate'in yakında tanıtılacak dokunmatik ekranlı MacBook Pro modellerine hazır olduğu anlamına geliyor.

    Yeni macOS 27.2, 27 sürümünü destekleyen tüm Mac modellerinde çalışabiliyor. Bu, artık tüm yeni Mac'lerde önceden yüklü olarak gelecek olan macOS sürümü olacak. Mac'iniz macOS 27.2'yi destekliyorsa, güncellemeyi yapmanız için bir bildirim alacaksınız. Dilerseniz, Sistem Ayarları - Genel - Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek güncellemeyi hemen başlatabilirsiniz.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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