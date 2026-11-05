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    macOS 27.3 ile iPhone'un sevilen özelliği Mac'lere geliyor

    Dynamic Island, PROLED ekranlı yeni MacBook Pro'ya özel olabilir ancak Canlı Etkinlikler (Live Activities), macOS 27.3 sürümünü çalıştırabilen tüm Mac'lere gelecek.

    macos 27.3 güncellemesi canlı etkinlikler dynamic island macbook geliyor Tam Boyutta Gör
    Dokunmatik OLED ekranlı yeni MacBook Pro, çentik yerine Dynamic Island özelliğini barındırıyor. Bu özellik Canlı Etkinlik desteğini de beraberinde getiriyor. Neyse ki, Apple silicon işlemcili diğer Mac modelleri de bu özellikten mahrum kalmayacak; zira macOS 27.3 güncellemesi, Apple’ın uygulamaları ve üçüncü parti uygulamalar için macOS menü çubuğunda "Canlı Etkinlikler" desteğini sunacak.

    Canlı Etkinlikler özelliği Mac'lere geliyor

    Live Activities Macbook Tam Boyutta Gör
    Apple, 28 Ekim'de tanıttığı MacBook Pro ile Canlı Etkinlikler özelliğini Mac'lere getirdi. Apple, konuyla ilgili basın açıklamasında, “Canlı Etkinlikler sayesinde kullanıcılar artık anlık güncellemeleri bir bakışta görebilecek; tek bir dokunuşla AirDrop isteklerini kabul edebilecek veya çalan bir şarkıyı duraklatabilecek.” ifadelerine yer verdi.

    Ancak Canlı Etkinlikler yalnızca dokunmatik ekranlı yeni MacBook Pro’ya özel kalmayacak. Salı günü yayınlanan macOS 27.3'ün ilk beta sürümü, desteklenen tüm Mac modellerinin bu özelliğe kavuşacağını ortaya koydu.

    macOS 27.3 veya daha yeni sürümü çalıştıran tüm Apple Silicon işlemcili Mac'ler, Dynamic Island benzeri bu işlevselliğe erişebilecek. Buna, ekranın üst kısmında çentik bulunan MacBook modellerinin yanı sıra, M1 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air gibi daha eski dizüstü bilgisayarlar da dahil.

    Üçüncü parti uygulamaları da destekleyecek

    macOS 27.3, Apple Music, Saat ve Sesli Notlar gibi yerleşik uygulamalarda Canlı Etkinlikler sunuyor. Geliştiriciler, üçüncü taraf uygulamalar için de Canlı Etkinlikler özelliğini entegre etme imkanına sahip olacak.

    Canlı Etkinlikler özelliği 2022 yılında, iOS 16.1 güncellemesiyle iPhone'larda kullanıma sunulmuştu. Bu özellik iPadOS 17 ile iPad’lere geldi. Şimdi, macOS 27.3 güncellemesiyle Mac bilgisayarlarda olacak.

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