macOS 27.3 ile iPhone'un sevilen özelliği Mac'lere geliyor

Yapay Zeka Özeti:
- Apple, iPhone ve iPad'den tanınan Canlı Etkinlikler özelliğini macOS 27.3 güncellemesiyle Mac bilgisayarlara taşıyor. Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar anlık bildirimleri menü çubuğundan takip edebilecek. Özellik sadece yeni MacBook Pro ile sınırlı kalmayıp, M1 ve üzeri tüm Apple Silicon işlemcili Mac'lerde hem yerleşik hem de üçüncü taraf uygulamalarca kullanılabilecek. Böylece müzik kontrolü ve AirDrop istekleri artık tek tıkla kolayca yönetilebilecek.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Canlı Etkinlikler özelliği Mac'lere geliyor
Ancak Canlı Etkinlikler yalnızca dokunmatik ekranlı yeni MacBook Pro’ya özel kalmayacak. Salı günü yayınlanan macOS 27.3'ün ilk beta sürümü, desteklenen tüm Mac modellerinin bu özelliğe kavuşacağını ortaya koydu.
macOS 27.3 veya daha yeni sürümü çalıştıran tüm Apple Silicon işlemcili Mac'ler, Dynamic Island benzeri bu işlevselliğe erişebilecek. Buna, ekranın üst kısmında çentik bulunan MacBook modellerinin yanı sıra, M1 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air gibi daha eski dizüstü bilgisayarlar da dahil.
Üçüncü parti uygulamaları da destekleyecek
macOS 27.3, Apple Music, Saat ve Sesli Notlar gibi yerleşik uygulamalarda Canlı Etkinlikler sunuyor. Geliştiriciler, üçüncü taraf uygulamalar için de Canlı Etkinlikler özelliğini entegre etme imkanına sahip olacak.
Canlı Etkinlikler özelliği 2022 yılında, iOS 16.1 güncellemesiyle iPhone'larda kullanıma sunulmuştu. Bu özellik iPadOS 17 ile iPad’lere geldi. Şimdi, macOS 27.3 güncellemesiyle Mac bilgisayarlarda olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: