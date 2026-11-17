Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, macOS 27.3 güncellemesiyle Mac kullanıcılarına yeni gizlilik denetimleri sunuyor. Yeni sürümle birlikte yapay zeka ve otomasyon araçlarının tüm sisteme erişimi kısıtlanıyor. Kullanıcılar uygulamalara süresiz yetki vermek yerine sadece belirli klasörlere izin tanımlayabiliyor. Arka plandaki veri erişimlerini göstermek için menü çubuğuna yeni bir canlı gösterge de ekleniyor. Eski izinler geçerliliğini korurken, geliştiricilerin uygulamalarını güncellemesi gerekecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, en yeni macOS 27.3 beta sürümüyle Mac kullanıcılarına paylaştıkları veriler ve uygulamalara (yapay zeka ajanlarını kullanan uygulamalar dahil) tanıdıkları erişim izinleri üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunmaya başladı. Değişiklikler, Aygıt Kontrolü ve Veri Erişimi API'sini ve Tam Disk Erişimi'ni etkileyerek, uygulamaların nelere erişebileceği veya kontrol edebileceği konusunda daha ayrıntılı izin seçenekleri ve daha fazla şeffaflık ekliyor.

Apple'dan tüm Mac'lere güvenlik güncellemesi! 1 hf. önce eklendi

macOS 27.2 sürümünde, Sistem Ayarları içinde Aygıt Denetimi ve Veri Erişimi adında bir seçenek bulunuyor. Apple’a göre, bu düzeyde erişime sahip uygulamalar e-postaları görüntüleyebilir ve e-posta gönderebilir, kişileri ve fotoğrafları düzenleyebilir, klavye kullanımını izleyebilir, girilen web sitelerini takip edebilir, ekranı kaydedebilir, Mac’deki herhangi bir uygulamayı kontrol edebilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

"Sistem ve Uygulama Korumasını Geçersiz Kıl" seçeneği geliyor

Tam Boyutta Gör macOS 27.3 sürümüyle birlikte Apple, Aygıt Denetimi ve Veri Erişimi” seçeneğini iki ayrı kategoriye ayırıyor: Erişilebilirlik (Özellikle yardımcı teknolojiler için tasarlanmış olup, izinleri bir yetkilendirme süreci aracılığıyla yönetiliyor) ve Sistem ve Uygulama Korumasını Geçersiz Kıl (Diğer uygulamaları kontrol etmek veya otomatik görevler gerçekleştirmek amacıyla belirli macOS korumalarını devre dışı bırakması gereken uygulamalar için oluşturulmuş yeni bir kategori).

Bu ikinci kategori için kullanıcılar, bir otomasyon aracına sınırsız kontrol vermek yerine, söz konusu aracın hangi uygulamalara erişebileceğini belirleyebilecek. Örneğin, bir uygulamaya Mail uygulamasına erişim izni verip, Mesajlar uygulamasına erişim izni vermemeye seçebileceksiniz.

Süresiz erişim izni kalkıyor

macOS 27.3 ayrıca kullanıcılara bir uygulamaya süresiz erişim izni vermek yerine, her erişim ihtiyacında yeniden izin istemesini zorunlu kılma seçeneği de sunacak.

Apple ayrıca bir uygulama “Sistem ve Uygulama Korumasını Geçersiz Kıl” yetkisiyle başka bir uygulamayı kontrol ettiğinde daha fazla şeffaflık sağlayacak yeni bir menü çubuğu göstergesi ekledi. Bu özellik, otomasyon aracı arka planda uygulamalarla veya bilgilerle etkileşime girdiğinde kullanıcıları bilgilendirmek için tasarlanmış.

Tam Disk Erişimi'nde değişiklikler

En önemlisi, Apple bir uygulamaya Tam Disk Erişimi verme imkanını kaldırmıyor. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız, bir uygulamaya hâlâ Tam Disk Erişimi verebileceksiniz. Ancak Apple, bu kararın doğurabileceği sonuçların daha net anlaşılabilmesi için onay sürecini yeniden tasarladı. macOS 27.3 sürümünde, hangi korumaların devre dışı bırakıldığına ve hangi tür kişisel bilgilerin açığa çıkabileceğine dair daha ayrıntılı bir açıklama sunulacak.

Kullanıcılar ayrıca bir uygulamaya tüm Mac üzerinde değil, yalnızca belirli klasörlere erişim izni vermeyi seçebilecek. Örneğin, sadece belirli bir klasördeki dosyalarla çalışması gereken bir uygulama, sistemdeki diğer her şeye sınırsız erişim hakkına sahip olmayacak.

Daha önce Tam Disk Erişimi verilen uygulamalar, bu erişim haklarını korumaya devam edecek. Öncesinde verilmiş izinler geçerliliğini koruyacak ve ilgili uygulamalar, herhangi bir onay gerekmeksizin bugünkü gibi çalışmaya devam edecek.

Geliştiricilere uyarı

Apple, temel API'lerin değişmediğini ancak geliştiricilerin kullanıcıların sınırsız izinler yerine kısıtlı erişim sağladığı durumları göz önünde bulundurarak uygulamalarını güncellemeleri gerekeceğini belirtiyor.

Apple, yedekleme uygulamaları ve yardımcı teknolojileri geliştirenlerin macOS 27.3 öncesindeki deneyimi yeni kurulumlarda da sürdürebilmelerini sağlayacak özel izinler talep edebileceklerini ifade ediyor. Apple, bu izinlere dayanan popüler uygulamaları halihazırda belirlemiş durumda; söz konusu uygulamalar, herhangi bir ek izin talebine gerek kalmaksızın beklendiği şekilde çalışmaya devam edecek.

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macOS 27.3, Mac'lere yeni gizlilik kontrolleri getiriyor

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