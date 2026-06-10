macOS 27, arka planda çalışan uygulamaları açıkça gösterecek

Arka planda işlem yapan uygulamalar anında görülebilecek
Bu değişiklik dikkat çekici çünkü; macOS için Gemini gibi kapatıldıktan sonra bile arka plan işlemlerini çalıştırmaya devam eden uygulamalar var. Şu anda işlem aktif kalırken, macOS bunu açıkça göstermiyor; bu da uygulamanın sistem kaynaklarını tüketmeye devam ettiğinin fark edilememesine neden oluyor.
macOS 27 Golden Gate ile Apple, arka planda çalışmaya devam eden uygulamalar için farklı bir gösterge sunuyor. Aktif uygulamaların altında nokta belirgin bir şekilde görünürken, arka plan işlemlerini sürdüren uygulamalar silik nokta işaretiyle gösteriliyor. İmleç uygulama simgesinin üzerine getirildiğinde, macOS açıkça "Arka Planda Çalışıyor" mesajını göstererek uygulamanın çalışma durumunu anlamayı kolaylaştırıyor.
macOS 27, arka plan işlemlerini doğrudan Dock'tan durdurma imkanı veriyor. Dock’ta uygulama simgesine sağ tıklayarak arka planda çalışan uygulama anında durdurulabiliyor.
Sistem ayarlarından da kontrol edilebilecek
Arka plan işlemleri Sistem Ayarları içinden de kontrol edilebiliyor. Genel - Oturum Açma Öğeleri ve Genişletmeler altında “Arka Plan Uygulama Etkinliği” bölümünden o anda arka plan işlemlerini sürdüren uygulamalar görülebiliyor. Bu bölüm, hangi uygulamaların aktif kaldığını görmek, gerektiğinde arka plan etkinliği izinlerini açmak ya da kapatmak için kontroller sunuyor.
macOS 27 Golden Gate şu anda geliştirici beta sürümü olarak mevcuttur. Apple, bu sonbaharda nihai sürümü yayınlamadan önce Temmuz ayında halka açık bir beta sürümü yayınlamayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: