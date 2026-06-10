macOS 27 beklenenden iyi çıktı: Eski Mac'lere hız dopingi

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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2026 etkinliğinde macOS 27'nin performans ve optimizasyon odaklı bir güncelleme olacağını vurgulamıştı. İlk kullanıcı deneyimleri ise şirketin bu konuda iddialı açıklamalarında haklı olabileceğini gösteriyor.

macOS 27 eski Mac'lerde bile fark yaratıyor

macOS 27'nin geliştirici beta sürümünden gelen ilk bilgiler, yaklaşık beş yıllık M1 Pro işlemcili MacBook Pro'da sistem performansının gözle görülür şekilde iyileştiği yönünde. Kullanıcıya göre macOS Tahoe'da karşılaşılan takılmalar, gecikmeler ve genel sistem yavaşlığı büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Paylaşılan deneyimde uygulamaların daha hızlı açıldığı, animasyonların daha akıcı çalıştığı ve işletim sisteminin genel olarak daha tepkisel hale geldiği belirtiliyor. İlginç olan ise henüz geliştirici beta aşamasındaki macOS 27'nin, kararlı sürüm durumundaki macOS Tahoe'dan daha iyi performans göstermesi.

Benzer yorumlar başka kullanıcılardan da geldi. M3 işlemcili ve yalnızca 8 GB birleşik belleğe sahip bir MacBook Air kullanıcısı da macOS 27 beta sürümünü yükledikten sonra sistem performansında hissedilir iyileşmeler gözlemlediği belirtiliyor.

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Apple daha önce macOS 27'nin hata düzeltmeleri ve optimizasyonlara odaklanan bir güncelleme olacağını açıklamıştı. İlk geri bildirimler, şirketin son yıllarda eleştirilen performans sorunlarını gidermek için önemli çalışmalar yaptığını gösteriyor. Ancak nihai değerlendirme için yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacak kararlı sürümü beklemek gerekiyor.

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