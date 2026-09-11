macOS 27 Golden Gate 14 Eylül'de çıkacak: İşte Mac'lere gelecek tüm yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 18 Pro lansmanında macOS Golden Gate olarak da bilinen macOS 27'nin uyumlu Mac'lere 14 Eylül Pazartesi günü sunulacağını duyurdu. Peki, güncelleme neler getirecek?

iOS 27 çıkış tarihi ve güncelleme alacak telefonlar 1 gün önce eklendi

Mac’ler için bir sonraki büyük güncelleme macOS Golden Gate, iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27 ile aynı gün yayınlanacak. Haziran ayından beri geliştirici betası, Temmuz ayında ise genel betası sunulan bu güncelleme, 14 Eylül'de genel kullanıma açılacak. macOS Golden Gate, Siri yapay zekası, tasarım iyileştirmeleri, performans geliştirmeleri ve daha fazlasını içeriyor. İşte tüm yenilikler:

macOS 27 sürüm notları: Gelecek tüm yenilikler

macOS Golden Gate 27, Apple Intelligence destekli Siri AI, yeni ebeveyn denetimleri ve Mac’i çok daha hızlı tepki veren, güvenilir ve keyifli kılan kapsamlı iyileştirmeler sunuyor. İşte macOS 27'deki yenilikleri detaylandıran Apple'ın resmi sürüm notları:

Siri AI

Daha kişisel, daha yetenekli ve daha doğal sohbet deneyimi sunan Siri ile tanışın

Uygulamalarda Apple Intelligence

Apple Intelligence, Safari’de internette gezinmekten iletişim ve programınızı yönetmeye, favori fotoğraflarınızı düzenlemeye ve çok daha fazlasına kadar günlük uygulamalarınızı daha akıllı ve kullanışlı hale getiriyor.

Tasarım

macOS’teki Liquid Glass güncellemeleri okunabilirliği artırıyor, uygulama simgelerine daha fazla karakter ve belirginlik kazandırıyor ve görünümü kişiselleştirmenize olanak tanıyor.

Sistem İyileştirmeleri

Sistem genelinde daha hızlı ve akıcı deneyim gibi, Mac’inizi çok daha keyifli hale getiren pek çok küçük yeniliği keşfedin

Çocuk Güvenliği

Çocuklarınızın hangi içerikleri görebileceğini, kimlerle iletişim kurabileceğini ve uygulamalara ne zaman erişebileceğini daha kolay yönetmenizi sağlayan yeni özellikler

Hangi cihazlar macOS 27’yi destekliyor?

Tam Boyutta Gör macOS Golden Gate, M1 çip veya daha yeni işlemciye sahip tüm Mac'lerle uyumlu. Güncellemeyi alacak modeller şöyle:

MacBook Neo

Apple çipli MacBook Air (2020 ve daha yeni modeller)

Apple çipli MacBook Pro (2020 ve daha yeni modeller)

Apple çipli iMac (2021 ve daha yeni modeller)

Apple çipli Mac mini (2020 ve daha yeni modeller)

Mac Studio (2022 ve daha yeni modeller)

Apple çipli Mac Pro (2023)

macOS 26 (diğer adıyla macOS Tahoe), Intel işlemcili Mac'lerle uyumlu son macOS sürümü olacak. macOS Tahoe'yu çalıştırabilen ancak macOS Golden Gate yüklenemeyecek Intel çipli Mac’ler şunlar:

13 inç MacBook Pro (2020, Dört adet Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)

16 inç MacBook Pro (2019)

27 inç iMac (2020)

Mac Pro (2019)

Apple, Intel işlemcili Mac'lerin üç yıl daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceğini açıkladı. macOS 27, Apple çipli Mac'lerde Intel tabanlı Mac uygulamalarının Rosetta üzerinden çalışabildiği son büyük macOS sürümü olacak.

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macOS Haberleri

macOS 27 Golden Gate 14 Eylül'de gelecek: İşte tüm yenilikler

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