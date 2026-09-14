macOS Golden Gate yayınlandı: İşte Mac'lere gelen tüm yenilikler

Tam Boyutta Gör Aylar süren beta testlerinin ardından macOS 27 Golden Gate herkesin kullanımına sunuldu. Bu sürüm, Apple’ın yeni Siri yapay zekasını, Liquid Glass’ta daha kapsamlı iyileştirmeleri, önemli Safari yeniliklerini ve performans ile kullanıcı deneyimini artıran iyileştirmeleri beraberinde getiriyor.

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macOS 27 Golden Gate özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕

Tam Boyutta Gör Mac kullanıcıları artık macOS Golden Gate güncellemesini Sistem Ayarları’nda Yazılım Güncelleme bölümünden indirebiliyor. Bu güncelleme, özel Siri uygulamasına sahip, daha akıllı sohbet botu sürümü olan Siri AI'ı kullanıma sunuyor. Güncelleme, Görsel Zeka (Visual Intelligence) özelliğini ilk kez Mac'e getiriyor ve Apple'ın geçen yıl tanıttığı Liquid Glass tasarımında ince ayarlar yapıyor. İşte tüm macOS 27 yenilikleri:

Tamamen yeni Siri (Siri AI İngilizce dilde kullanılabiliyor)

Görsel Zeka

Fotoğraflar’da yapay zeka destekli araçlar

Safari’de Bana Bildir ve Genişletme Betimleyin özelliği

Siri Kestirmeler’de komutla kestirme oluşturma

Liquid Glass güncellemeleri

Daha hızlı ve daha akıcı deneyim

Çocuk güvenlik özellikleri

macOS Golden Gate, Apple Intelligence ile desteklenen, daha kişisel, daha yetenekli ve daha doğal sohbet deneyimi sunan yepyeni bir Siri sürümü olan Siri AI’ı getiriyor. Siri yapay zekası Spotlight ile entegre çalışıyor, böylece sistem genelinde arama yaptığınız yerden neredeyse her konuda yanıt arayabiliyorsunuz. Mesajlar, Mail, Fotoğraflar ve daha fazlası genelinde aradığınız şeyleri bulmak için kişisel bağlamdan yararlanabilirsiniz. Ayrıca, sadece söyleyerek uygulamalarda çeşitli işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Apple aygıtlarınızda iCloud ile eşzamanlanan yeni ve özel Siri uygulamasında geçmiş konuşmalarınıza geri dönüp kaldığınız yerden de devam edebiliyorsunuz. Siri AI, Ayarlar’dan etkinleştirebiliyor ancak Mac dilinin İngilizce olarak ayarlanması gerekiyor.

Görsel Zeka (Visual Intelligence) sayesinde ekranınızda bir alan seçip, Siri'nin ekrandaki içeriklere dayalı soruları yanıtlamasını veya takviminize etkinlik eklemek gibi işlemler yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Görsel Zeka'ya Command-Shift-Space klavye kısayolu ile de erişebiliyorsunuz.

macOS 27 Golden Gate, Fotoğraflar’a yeni yapay zeka destekli düzenleme araçları getiriyor. Akıllı fotoğraf düzenleme araçlarını kullanarak, çekilmiş bir fotoğrafı Uzamsal Yeniden Çerçeveleme ile yeniden çerçeveleyebiliyor ya da Genişlet aracıyla karenizi genişletebiliyorsunuz. Ayrıca Düzelt özelliğindeki iyileştirmeler, karmaşık sahnelerde bile dikkat dağıtıcı unsurları daha yüksek kalite ve daha gerçekçi dolgu işlemleriyle kaldırmanızı sağlıyor.

Safari’de ilgili sayfaları daha kolay bulabilmek için sekmelerinizi konulara göre otomatik olarak gruplayabiliyorsunuz. Bana Bildir özelliği sayesinde Safari, fiyat düşüşleri veya stok yenilenmesi gibi değişiklikleri takip edebiliyor ve zamanı geldiğinde sizi uyarabiliyor. Genişletme Betimleyin özelliği, favori tariflerinizi kaydetmek için bir düğme eklemek gibi özel uzantılar oluştururken doğal dil kullanmanıza olanak tanıyor.

Kestirme Betimleyin özelliğiyle, basit bir açıklamayla günlük görevleri otomatikleştirebiliyor ve gerekli tüm adımların sizin yerinize bir araya getirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin, işten eve dönerken trafik durumuna göre tahmini varış saatinizi içeren bir mesajı arkadaşınıza otomatik olarak gönderecek bir kestirme oluşturabilirsiniz.

Liquid Glass güncellemeleri okunabilirliği artırırken, yeni kaydırıcı sayesinde görünümü tamamen şeffaf (saydam) ile hafif renkli arasında dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Tek tip araç çubukları, uçtan uca uzanan kenar çubukları ve daha ayrıntılı uygulama simgeleri de dikkat çekici diğer yenilikler arasında.

Yeni ebeveyn denetimleri, ebeveynlerin çocukların hangi içerikleri görebileceğini, kimlerle iletişim kurabileceğini ve uygulamalara ne zaman erişebileceğini daha kolay yönetmesine yardımcı oluyor. Dolaşma İzni özelliği, çocukların Safari'de yeni bir web sitesine girmeden önce izin istemesini gerektiriyor. İletişim Güvenliği özelliği, sohbetlerin güvenli kalmasına yardımcı olmak için koruma kapsamını genişletiyor. Süre İzinleri, ebeveynlere çocukların farklı kategorilerdeki uygulamalarda geçirdikleri süreyi yönetmeleri için daha esnek yollar sunuyor ve çocuğun yaşına göre uyarlanmış, uzman araştırmalarına dayalı rehberlik sağlıyor. Zamanlamalar ise çocukların günün veya haftanın farklı saatlerinde hangi uygulamalara erişebileceğini yönetmeye yardımcı oluyor.

Kapsamlı iyileştirmeler, Mac'i daha da hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay hale getiriyor. Spotlight ve Mail'deki geliştirilmiş arama özellikleri, kullanıcıların aradıkları şeyi çok daha kolay bulmalarını sağlıyor. AirDrop aktarımları ve ağ üzerinden dosya görüntüleme işlemleri de hızlandı.

macOS 27 güncellemesi alan Mac modelleri 💻

Tam Boyutta Gör

MacBook Neo (2026)

Apple çipli MacBook Air (2020 ve daha yeni modeller)

Apple çipli MacBook Pro (2020 ve daha yeni modeller)

Apple çipli iMac (2021 ve daha yeni modeller)

Apple çipli Mac mini (2020 ve daha yeni modeller)

Mac Studio (2022 ve daha yeni modeller)

Apple çipli Mac Pro (2023)

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macOS 27 Golden Gate çıktı: İşte Mac'lere gelen tüm yenilikler

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