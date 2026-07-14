Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    macOS Golden Gate public beta yayınlandı: Nasıl yüklenir, yenilikler neler?

    Apple, iOS 27 public beta ile birlikte macOS 27 Golden Gate genel beta güncellemesini yayınladı. Peki, macOS 27 public beta nasıl yüklenir, Mac'lere gelen yenilikler neler?

    macOS 27 public beta yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Üç geliştirici beta sürümün ardından Apple, macOS 27'nin ilk genel beta sürümünü yayınladı. İşte macOS Golden Gate public beta indirme ve yükleme adımları:

    macOS 27 public beta indirme adımlarına geçmeden önce belirtmekte fayda var; İlk genel beta genellikle ilk geliştirici betasından daha kararlı olsa da, macOS betalarında daha fazla hata ve performans sorunları olabiliyor. İş bilgisayarı olarak MacBook’u kullanıyor ve genel beta yüklemeyi düşünüyorsanız, güncellemeden önce bilgisayarınızın bir yedeğini almanız iyi olacaktır.

    macOS 27 public beta indirme ve yükleme adımları 💻

    macOS 27 Golden Gate genel beta yükleme Tam Boyutta Gör

    1. Mac’inizi https://beta.apple.com adresinden genel beta programına kaydedin
    2. Sistem Ayarları - Genel - Yazılım Güncelleme bölümüne gidin
    3. Beta Güncellemeleri'nin yanındaki 'i' düğmesine tıklayın
    4. Sağ üst köşedeki açılır menüden macOS 27 Golden Gate Genel Beta sürümünü seçin
    5. Tamam düğmesine tıklayın
    6. macOS 27 Public Beta indirme başlayacaktır
    7. İndirmenin ardından yüklemeye geçebilirsiniz

    macOS 27 Golden Gate genel beta yenilikleri 🆕

    macOS 27 Golden Gate yenilikler Tam Boyutta Gör
    ‌macOS Golden Gate‌, iOS 27 ve iPadOS 27 ile aynı Siri AI özelliklerini içeriyor ancak ‌Siri‌'ye Spotlight üzerinden Command + Space klavye kısayoluyla erişebiliyorsunuz. ‌Siri‌, soruları yanıtlamak için internette arama yapabiliyor, aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak için fotoğraflar, e-postalar ve mesajlar gibi kişisel verilerinizi inceleyebiliyor ve uygulamalar içinde ve arasında işlemleri tamamlayabiliyor. Ayrı Siri‌ uygulaması var ve ‌Siri‌ ile sürekli konuşabiliyorsunuz.

    Apple ayrıca Görsel Zeka özelliğini Mac’e getirdi. Böylece Siri ekranınızda ne olduğuna bakıp bununla ilgili soruları yanıtlayabiliyor.

    Geçen yıl tanıtılan Liquid Glass tasarımı güncellendi. Apple, genel sistem şeffaflığını kontrol etmek için bir ayar ekledi. Liquid Glass opaklığı, karmaşık içeriği daha iyi dağıtacak şekilde değiştirildi ve diğer tasarım değişiklikleri, hangi pencerenin aktif olduğunu anlamayı kolaylaştırmak için kullanıcı arayüzüne daha fazla derinlik ve ayrım getiriyor.

    Uygulamalar artık okunması daha kolay başlıklar ve kontroller içeren tek tip araç çubuklarına sahip ve pencerelerin köşeleri artık o kadar keskin bir şekilde yuvarlak değil. Kenar çubukları artık kayan değil ve kenardan kenara uzanıyor, ayrıca pencere konumlandırması harici ekranlarda daha tutarlı.

    Siri ile Yaz özelliği, sıfırdan metin oluşturabiliyor, dilbilgisini düzeltebiliyor ya da yazınız hakkında geri bildirim verebiliyor. Güncelleme, Fotoğraflar uygulamasına yeni yapay zeka düzenleme araçları getiriyor. Kestirmeler’lerde, sesli ve yazılı komutlarla otomasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Mail ve Mesajlar'da arama iyileştirildi. Apple, daha eski Mac'lerde bile daha hızlı ve sorunsuz deneyim için macOS Golden Gate genelinde birçok performans iyileştirmesi yaptı.

    Kaynakça https://beta.apple.com https://www.apple.com/tr/os/macos/?version=no-hero
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi derz dolgu dereceli güneş gözlüğü tusaş çalışma saatleri accent era paketleri fiat doblo 1.3 multijet yakıt tüketimi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum