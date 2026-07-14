macOS Golden Gate public beta yayınlandı: Nasıl yüklenir, yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Üç geliştirici beta sürümün ardından Apple, macOS 27'nin ilk genel beta sürümünü yayınladı. İşte macOS Golden Gate public beta indirme ve yükleme adımları:

macOS 27 public beta indirme adımlarına geçmeden önce belirtmekte fayda var; İlk genel beta genellikle ilk geliştirici betasından daha kararlı olsa da, macOS betalarında daha fazla hata ve performans sorunları olabiliyor. İş bilgisayarı olarak MacBook’u kullanıyor ve genel beta yüklemeyi düşünüyorsanız, güncellemeden önce bilgisayarınızın bir yedeğini almanız iyi olacaktır.

iOS 27 public beta nasıl yüklenir: iOS 27 beta indirme & yükleme 13 sa. önce eklendi

macOS 27 public beta indirme ve yükleme adımları 💻

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Mac’inizi https://beta.apple.com adresinden genel beta programına kaydedin Sistem Ayarları - Genel - Yazılım Güncelleme bölümüne gidin Beta Güncellemeleri'nin yanındaki 'i' düğmesine tıklayın Sağ üst köşedeki açılır menüden macOS 27 Golden Gate Genel Beta sürümünü seçin Tamam düğmesine tıklayın macOS 27 Public Beta indirme başlayacaktır İndirmenin ardından yüklemeye geçebilirsiniz

macOS 27 Golden Gate genel beta yenilikleri 🆕

Tam Boyutta Gör ‌macOS Golden Gate‌, iOS 27 ve iPadOS 27 ile aynı Siri AI özelliklerini içeriyor ancak ‌Siri‌'ye Spotlight üzerinden Command + Space klavye kısayoluyla erişebiliyorsunuz. ‌Siri‌, soruları yanıtlamak için internette arama yapabiliyor, aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak için fotoğraflar, e-postalar ve mesajlar gibi kişisel verilerinizi inceleyebiliyor ve uygulamalar içinde ve arasında işlemleri tamamlayabiliyor. Ayrı Siri‌ uygulaması var ve ‌Siri‌ ile sürekli konuşabiliyorsunuz.

Apple ayrıca Görsel Zeka özelliğini Mac’e getirdi. Böylece Siri ekranınızda ne olduğuna bakıp bununla ilgili soruları yanıtlayabiliyor.

Geçen yıl tanıtılan Liquid Glass tasarımı güncellendi. Apple, genel sistem şeffaflığını kontrol etmek için bir ayar ekledi. Liquid Glass opaklığı, karmaşık içeriği daha iyi dağıtacak şekilde değiştirildi ve diğer tasarım değişiklikleri, hangi pencerenin aktif olduğunu anlamayı kolaylaştırmak için kullanıcı arayüzüne daha fazla derinlik ve ayrım getiriyor.

Uygulamalar artık okunması daha kolay başlıklar ve kontroller içeren tek tip araç çubuklarına sahip ve pencerelerin köşeleri artık o kadar keskin bir şekilde yuvarlak değil. Kenar çubukları artık kayan değil ve kenardan kenara uzanıyor, ayrıca pencere konumlandırması harici ekranlarda daha tutarlı.

Siri ile Yaz özelliği, sıfırdan metin oluşturabiliyor, dilbilgisini düzeltebiliyor ya da yazınız hakkında geri bildirim verebiliyor. Güncelleme, Fotoğraflar uygulamasına yeni yapay zeka düzenleme araçları getiriyor. Kestirmeler’lerde, sesli ve yazılı komutlarla otomasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Mail ve Mesajlar'da arama iyileştirildi. Apple, daha eski Mac'lerde bile daha hızlı ve sorunsuz deneyim için macOS Golden Gate genelinde birçok performans iyileştirmesi yaptı.

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