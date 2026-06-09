macOS 27, iPhone Yansıtma için beklenen özellikleri getiriyor

En boy oranı ayarlanabiliyor
Şu anda, iPhone Yansıtma penceresini yeniden boyutlandırmak için birkaç sabit en boy oranı var gibi görünüyor. Bu, kullanıcıların isteğe bağlı en boy oranını seçmesine izin vermek yerine sistemin pencereyi desteklenen en yakın şekle ayarlaması anlamına geliyor. Seçilen en-boy oranına bağlı olarak, iPhone Mirroring, uygulamanın iPhone düzeninin ayarlanmış versiyonlarını veya mevcut olduğunda iPad düzenini gösteriyor. En boy oranı ayarlama yalnızca iOS 27'ye hazır uygulamalarda destekleniyor.
Denetim merkezine erişilebilecek
macOS 27 Golden Gate ile birlikte iPhone Yansıtma, Denetim Merkezi desteği de kazanıyor ve kullanıcıların Mac'ten yansıtabileceği iPhone alanları olarak Ana Ekran, Uygulama Değiştirici ve Spotlight'a katılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.