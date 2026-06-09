Tam Boyutta Gör Apple, WWDC26’da pencereler ve uygulamalar için sabit yuvarlak köşeler, yeni Siri yapay zekası ve tüm sisteme yayılmış Apple Intelligence iyileştirmeleri içeren macOS 27 Golden Gate'i tanıttı. Ancak iOS 27'de olduğu gibi sistem, Apple'ın etkinlikte göstermediği birkaç küçük ayar da getiriyor. Bunlardan biri, iPhone Yansıtma penceresini yeniden boyutlandırabilme özelliği.

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En boy oranı ayarlanabiliyor

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar iPhone Yansıtma, iPhone'un gerçek en boy oranıyla sınırlıydı. Boyutu ayarlama seçenekleri vardı ancak en boy oranı aynı kalıyordu. MacOS 27 Golden Gate ile kullanıcılar, pencerenin boyutuna ek olarak en-boy oranını da ayarlayabilecek.

Şu anda, iPhone Yansıtma penceresini yeniden boyutlandırmak için birkaç sabit en boy oranı var gibi görünüyor. Bu, kullanıcıların isteğe bağlı en boy oranını seçmesine izin vermek yerine sistemin pencereyi desteklenen en yakın şekle ayarlaması anlamına geliyor. Seçilen en-boy oranına bağlı olarak, iPhone Mirroring, uygulamanın iPhone düzeninin ayarlanmış versiyonlarını veya mevcut olduğunda iPad düzenini gösteriyor. En boy oranı ayarlama yalnızca iOS 27'ye hazır uygulamalarda destekleniyor.

Denetim merkezine erişilebilecek

macOS 27 Golden Gate ile birlikte iPhone Yansıtma, Denetim Merkezi desteği de kazanıyor ve kullanıcıların Mac'ten yansıtabileceği iPhone alanları olarak Ana Ekran, Uygulama Değiştirici ve Spotlight'a katılıyor.

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macOS 27, iPhone Yansıtma için beklenen özellikleri getiriyor

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