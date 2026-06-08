macOS 27 tanıtıldı! İşte gelen özellikler ve macOS Golden Gate'in tüm detayları

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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2026 etkinliğinde yeni nesil Mac işletim sistemi macOS 27 Golden Gate'i resmen tanıttı. Şirket, yeni sürümde Apple Intelligence özelliklerini genişletirken daha akıllı Siri deneyimi, gelişmiş üretkenlik araçları ve performans iyileştirmeleriyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. İşte macOS 27 yenilikleri ve güncelleme alacak modeller:

macOS 27 neler sunuyor?

Yeni nesil Siri

Yapay zeka destekli Fotoğraflar uygulaması

Geliştirilmiş Image Playground

Yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturma

Akıllı Kestirmeler

Yeni Yazma Araçları özellikleri

Safari'de otomatik sekme gruplama

Yenilenen Liquid Glass tasarımı

Sistem genelinde performans iyileştirmeleri

Intel Mac desteğinin sona ermesi

Yenilenen Siri ve Liquid Glass 🧠

Apple'ın Liquid Glass tasarımı iOS 27 ile devam ediyor. Ancak kullanıcılara artık daha fazla seçenek sunulacak. Bunlardan ilki saydamlığı ayarlamak için yeni bir kaydırıcı eklendi.Kenar çubukları artık pencerenin kenarına kadar genişliyor, kırılma kenar çubuğunun altında da devam ediyor ve kenar çubuğu simgeleri renklerini koruyor. Ayrıca Liquid Glass artık doğrudan simge tasarımlarına entegre olmuş durumda.

Tam Boyutta Gör Apple, macOS 27 ile birlikte özellikle Apple Intelligence ekosistemini Mac deneyiminin merkezine yerleştiriyor. Güncelleme kapsamında birçok yerleşik uygulama yapay zeka destekli yeni özellikler kazanıyor. Yeni Siri, kullanıcıların daha doğal konuşmalar gerçekleştirmesine olanak tanırken, çok adımlı komutları anlayabilecek ve uygulamalar arasında daha kapsamlı işlemler gerçekleştirebilecek.

Siri'nin ayrıca ekran üzerindeki içerikleri yorumlayabilmesi ve kişisel bağlam bilgilerini kullanabilmesi bekleniyor. Fotoğraflar uygulaması ise yeni üretken yapay zeka araçlarıyla güçlendiriliyor. Kullanıcılar görüntülerin eksik kısımlarını tamamlayabilecek, fotoğrafların kadrajını yeniden düzenleyebilecek ve daha gelişmiş düzenleme seçeneklerinden yararlanabilecek.

Tam Boyutta Gör Image Playground tarafında daha gerçekçi görseller oluşturabilen yeni modeller dikkat çekerken, sistem genelinde kullanılabilecek yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturma özelliği de macOS 27'nin öne çıkan yenilikleri arasında. Kestirmeler uygulaması da önemli bir güncelleme alıyor. Kullanıcılar yalnızca ne yapmak istediklerini yazarak yeni görevler oluşturabilecek. Yapay zeka, verilen komuta göre gerekli kısayolu otomatik şekilde hazırlayacak.

Yazma Araçları artık daha akıllı 📜

Yazma Araçları tarafında ise dil bilgisi denetimi, metin yeniden yazma ve gelişmiş içerik oluşturma özellikleri sunuluyor. Böylece kullanıcılar metinlerini daha kolay düzenleyebilecek. Safari'de ise açık sekmeleri otomatik olarak analiz edip gruplandırabilen yeni bir organizasyon sistemi yer alıyor. Özellikle çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar için bu özellik önemli kolaylık sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Apple, macOS 27'de performans ve kararlılığa da önem veriyor. Buna göre yeni sürümde, hem Apple uygulamaları hem de üçüncü parti uygulamalar için uygulama başlatma süreleri artık %30 daha hızlı gerçekleşiyor. Yeni fotoğraflar ise, Fotoğraf Kütüphanesinde %70'e kadar daha hızlı görünüyor ve AirDrop fotoğraf aktarımı %80'e kadar daha hızlı olacak. iPad Dosyalarından harici bir sürücüye öğeleri tarama ve aktarma işlemi ise, Mac'teki Finder kadar hızlı, 5 kat artırılmış.

macOS 27 ne zaman çıkacak 📅

macOS 27 Golden Gate ile birlikte bir dönemin sonu da geliyor. Apple, Intel işlemcili Mac modellerine verdiği desteği sonlandırıyor. Yeni sürüm yalnızca Apple Silicon tabanlı M1 ve daha yeni işlemcilere sahip Mac modellerinde kullanılabilecek. Ayrıca Rosetta 2 desteğinin de kademeli olarak kaldırılacağı belirtiliyor.

macOS 27 alacak Mac modelleri💻

M1 ve üstü işlemciye sahip tüm Mac'ler macOS 27 güncellemesine destek sunuyor. Güncelleme desteği kesilen modeller ise, Intel destekli 13 inç MacBook Pro (2020), 16 inç MacBook Pro (2019), 27 inç iMac (2020) ve Mac Pro (2019

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macOS 27 tanıtıldı! İşte gelen özellikler ve desteklenen modeller

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