macOS 27 tanıtıldı! İşte gelen özellikler ve macOS Golden Gate'in tüm detayları

macOS 27 neler sunuyor?
- Yeni nesil Siri
- Yapay zeka destekli Fotoğraflar uygulaması
- Geliştirilmiş Image Playground
- Yapay zeka ile duvar kağıdı oluşturma
- Akıllı Kestirmeler
- Yeni Yazma Araçları özellikleri
- Safari'de otomatik sekme gruplama
- Yenilenen Liquid Glass tasarımı
- Sistem genelinde performans iyileştirmeleri
- Intel Mac desteğinin sona ermesi
Yenilenen Siri ve Liquid Glass 🧠
Apple'ın Liquid Glass tasarımı iOS 27 ile devam ediyor. Ancak kullanıcılara artık daha fazla seçenek sunulacak. Bunlardan ilki saydamlığı ayarlamak için yeni bir kaydırıcı eklendi.Kenar çubukları artık pencerenin kenarına kadar genişliyor, kırılma kenar çubuğunun altında da devam ediyor ve kenar çubuğu simgeleri renklerini koruyor. Ayrıca Liquid Glass artık doğrudan simge tasarımlarına entegre olmuş durumda.
Siri'nin ayrıca ekran üzerindeki içerikleri yorumlayabilmesi ve kişisel bağlam bilgilerini kullanabilmesi bekleniyor. Fotoğraflar uygulaması ise yeni üretken yapay zeka araçlarıyla güçlendiriliyor. Kullanıcılar görüntülerin eksik kısımlarını tamamlayabilecek, fotoğrafların kadrajını yeniden düzenleyebilecek ve daha gelişmiş düzenleme seçeneklerinden yararlanabilecek.
Yazma Araçları artık daha akıllı 📜
Yazma Araçları tarafında ise dil bilgisi denetimi, metin yeniden yazma ve gelişmiş içerik oluşturma özellikleri sunuluyor. Böylece kullanıcılar metinlerini daha kolay düzenleyebilecek. Safari'de ise açık sekmeleri otomatik olarak analiz edip gruplandırabilen yeni bir organizasyon sistemi yer alıyor. Özellikle çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcılar için bu özellik önemli kolaylık sağlayacak.
macOS 27 ne zaman çıkacak 📅
macOS 27 Golden Gate ile birlikte bir dönemin sonu da geliyor. Apple, Intel işlemcili Mac modellerine verdiği desteği sonlandırıyor. Yeni sürüm yalnızca Apple Silicon tabanlı M1 ve daha yeni işlemcilere sahip Mac modellerinde kullanılabilecek. Ayrıca Rosetta 2 desteğinin de kademeli olarak kaldırılacağı belirtiliyor.
macOS 27 alacak Mac modelleri💻
M1 ve üstü işlemciye sahip tüm Mac'ler macOS 27 güncellemesine destek sunuyor. Güncelleme desteği kesilen modeller ise, Intel destekli 13 inç MacBook Pro (2020), 16 inç MacBook Pro (2019), 27 inç iMac (2020) ve Mac Pro (2019
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