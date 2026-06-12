Mad Max serisi yeni film ve dizilerle geri dönebilir

Amazon, Universal ve Sony, Mad Max Serisinin Peşinde
Hollywood basınının güvenilir kaynaklarından olan Matt Belloni, George Miller'ın şu anda yeni Mad Max film ve dizileri üzerinde çalıştığını paylaştı. Belloni'ye göre Amazon, Universal ve Sony bu projelerle yakından ilgileniyor ve serinin haklarını almayı değerlendiriyor. Yani Fury Road ve Furiosa'yı yapan Warner Bros. bu seriden vazgeçmiş olsa da Mad Max serisi başka bir çatı altında yeniden hayat bulabilir. Bu kezişin içinde dizi projelerinin de olması, özellikle Amazon ve Universal için bu seriyi daha da cazip hâle getiriyor.
Mad Max evreninde geçen bir dizi fikri ilk kez gündeme gelmiyor. Eylül ayında gelen haberlerde, normalde film olarak çekilmesi beklenen Mad Max: The Wasteland'in bir HBO Max dizisine dönüştürüleceği öne sürülmüştü. Ancak aradan geçen sürede planlar değişmiş gibi görünüyor. Çünkü o dönemde serinin hâlâ Warner Bros. çatısı altında kalacağı varsayılıyordu. Olur da şimdi seriyi başka bir stüdyo devralırsa, Wasteland yeniden film projesi olarak değerlendirilebilir .Kaynakça https://comicbook.com/movies/news/mad-maxs-future-finally-gets-2-positive-updates-2-years-after-furiosa-flopped/ https://puck.news/newsletter_content/what-im-hearing-disneys-dalai-lama-drama-kimmels-colbert-bump-a-wasserman-update/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: