Mad Max serisi yeni film ve dizilerle geri dönebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Mad Max serisinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller, normalde Mad Max serisini en az bir film daha sürdürme niyetindeydi. Ancak 2024 yılında çıkan Furiosa gişede hayal kırıklığı yaratınca bu proje de rafa kaldırıldı. Ancak Miller, yeni Mad Max projelerinden hepten vazgeçmiş değil. Aksine şu anda hem yeni Mad Max filmleri hem de bu evrende geçen dizi projeleri üzerinde çalışıyor. Üstelik son haberlere bakılırsa bu projelere ilgi gösteren birden fazla stüdyo da bulunuyor.

Amazon, Universal ve Sony, Mad Max Serisinin Peşinde

Hollywood basınının güvenilir kaynaklarından olan Matt Belloni, George Miller'ın şu anda yeni Mad Max film ve dizileri üzerinde çalıştığını paylaştı. Belloni'ye göre Amazon, Universal ve Sony bu projelerle yakından ilgileniyor ve serinin haklarını almayı değerlendiriyor. Yani Fury Road ve Furiosa'yı yapan Warner Bros. bu seriden vazgeçmiş olsa da Mad Max serisi başka bir çatı altında yeniden hayat bulabilir. Bu kezişin içinde dizi projelerinin de olması, özellikle Amazon ve Universal için bu seriyi daha da cazip hâle getiriyor.

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Mad Max evreninde geçen bir dizi fikri ilk kez gündeme gelmiyor. Eylül ayında gelen haberlerde, normalde film olarak çekilmesi beklenen Mad Max: The Wasteland'in bir HBO Max dizisine dönüştürüleceği öne sürülmüştü. Ancak aradan geçen sürede planlar değişmiş gibi görünüyor. Çünkü o dönemde serinin hâlâ Warner Bros. çatısı altında kalacağı varsayılıyordu. Olur da şimdi seriyi başka bir stüdyo devralırsa, Wasteland yeniden film projesi olarak değerlendirilebilir .

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Mad Max yeni film ve dizilerle geri dönebilir

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