Yıllardır sadece teoride kalmıştı: Maddenin gizli fazı nihayet bulundu

Tam Boyutta Gör Atomların ve parçacıkların belirli düzenlerde dizilmesiyle oluşan kristal yapılar, modern teknolojilerin temel yapı taşları arasında yer alıyor. Bugün metallerin büyük bölümü FCC (yüzey merkezli kübik) ve BCC (hacim merkezli kübik) adı verilen iki temel kristal yapıda bulunuyor. Ancak bilim insanları uzun yıllardır, bu iki yapı arasında geçiş yaşanırken kısa süreliğine ortaya çıkan “ara fazların” da var olması gerektiğini düşünüyordu. Sorun şu ki bu geçici yapılar son derece kararsız olduğu için bugüne kadar doğrudan gözlemlenememişti.

Kristal Yapılar Arasındaki Geçiş Fazı İlk Kez Fiziksel Olarak Oluşturuldu

Ancak bu durum kısa süre önce değişti. Brown ve Michigan üniversitelerinde görevli araştırmacılar, onlarca yıldır yalnızca teorik modellerde var olan bu gizli madde fazını ilk kez stabilize etmeyi başardı. Science dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında bilim insanları, özel olarak tasarlanmış gümüş nanoparçacıkları kullanarak FCC ve BCC kristal yapıları arasında oluşan geçiş fazını fiziksel olarak oluşturdu. Üstelik ortaya çıkan bu yeni yapının, kuantum teknolojileri açısından dikkat çekici optik özellikler sergilediği de görüldü.

Araştırmacılar, bu yapıyı oluşturmak için “mecon” adı verilen özel nanoparçacıklar geliştirdi. Bu parçacıklar, küre ile küp arasında kalan kırpılmış sekiz yüzlü bir geometrik yapıya sahip. Bilim insanlarına göre bu şekil özellikle önemli çünkü parçacıkların farklı kristal düzenlere geçiş yapmasını kolaylaştırıyor. Ekip, sentez sırasında sıcaklığı dikkatli biçimde ayarlayarak daha yuvarlak veya daha kübik formlarda mecon parçacıkları üretmeyi başardı.

Daha sonra bu nanoparçacıkların üzeri uzun moleküler zincirlerle kaplandı. Araştırmacıların “yapışkan bağlayıcılar” olarak tanımladığı bu zincirler, parçacıkların birbirine tutunarak organize olmasını sağladı. Böylece parçacıklar kendi kendilerine birleşerek büyük süperörgü yapıları oluşturdu. Yapılan analizler sonucunda ise bu yapıların, uzun süredir teorik olarak öngörülen Nishiyama-Wassermann geçiş yolundaki ara fazlarla eşleştiği görüldü.

Nanomalzemelerin Çok Daha Hassas Şekilde Tasarlanmasını Sağlayabilir

Aslında bu geçiş süreci malzeme biliminde uzun süredir önemli bir problem olarak görülüyor. Çünkü bazı metaller sıcaklık değişimiyle FCC ve BCC yapıları arasında geçiş yapabiliyor. Örneğin demir, yaklaşık 912 santigrat derecede BCC yapıdan FCC yapıya dönüşüyor. Ancak bu dönüşümün tam olarak nasıl gerçekleştiği hâlâ tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Özellikle geçiş sırasında ortaya çıkan kısa ömürlü ara yapıların gözlemlenememesi, bilim insanlarının bu süreci detaylı biçimde incelemesini zorlaştırıyordu. Yeni araştırma bu açıdan da önemli bir kırılma noktası olabilir. Çünkü araştırmacılar ilk kez bu geçici yapıları kararlı hâle getirerek doğrudan inceleme fırsatı buldu. Michigan Üniversitesi'nden Tim Moore’a göre bu gelişme, yalnızca teorik bir doğrulama değil; aynı zamanda gelecekte nanomalzemelerin çok daha hassas şekilde tasarlanabilmesinin de önünü açıyor.

Bu Yeni Faz, Kuantum Teknolojileri Açısından Dikkat Çekici Optik Özellikler Sergiliyor

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer kısmı ise yeni yapının sergilediği kuantum optik davranışlar oldu. Bilim insanları, oluşturulan gümüş nanoparçacık süperörgülerinin ışıkla etkileşime girdiğinde “deep-strong light-matter coupling” adı verilen oldukça sıra dışı bir kuantum fenomeni sergilediğini tespit etti. Bu süreçte ışık dalgaları ile nanoparçacıkların içindeki elektron salınımları senkronize oluyor ve kuantum mekaniksel olarak birbirine bağlanıyor. Daha da önemlisi, bu etkinin oda sıcaklığında gözlemlenmiş olması. Çünkü benzer kuantum optik davranışlar genelde yalnızca aşırı düşük sıcaklıklarda ortaya çıkıyor. Eğer bu yapıların kuantum özellikleri daha ileri çalışmalarla doğrulanırsa, gelecekte kuantum bilgisayarlar, hassas sensörler ve yeni nesil bilgi işleme teknolojileri için önemli bir temel oluşturabilirler.

Yeni araştırma: Karanlık enerjinin olmadığı bir evren mümkün 2 gün önce eklendi

Araştırmacılar ayrıca bu çalışmanın yalnızca yeni bir madde fazı keşfetmekten ibaret olmadığını söylüyor. Çalışma aynı zamanda özel olarak tasarlanmış nanoparçacıkların birer yapı taşı gibi kullanılarak tamamen yeni materyaller üretilebileceğini de gösteriyor. Araştırmanın yazarlarından Ou Chen, bu süreci LEGO parçalarıyla yeni yapılar inşa etmeye benzetiyor. Bilim insanlarına göre bu yaklaşım, gelecekte ihtiyaç duyulan özelliklere göre özel materyaller tasarlamanın önünü açabilir.

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