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    “Made in Europe” pazarlığında İngiltere’ye kapı açılıyor: Türkiye taslakta yok

    Fransa ve Almanya’nın otomotiv uzlaşması, İngiltere’ye “Made in Europe” kapısını açarken Türkiye’yi mevcut tanımın dışında bırakıyor. Ankara’nın kapsama girme çabaları sürüyor; plan kesinleşmiş değil.

    Made in EU için İngiltere’ye kapı açılıyor: Türkiye taslakta yok Tam Boyutta Gör
    Fransa ve Almanya’nın otomotiv sektörüne yönelik uzlaşma arayışı, Türkiye’deki üreticileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Financial Times’ın gördüğü taslağa göre İngiltere’nin belirli koşullarla “Made in Europe” kapsamına alınması öngörülürken, aynı talepte bulunan Türkiye mevcut düzenlemenin dışında kalıyor. Ancak görüşmeler henüz tamamlanmış değil.

    İngiltere’yi kapsayan tanım Türkiye’yi dışarıda bırakıyor

    Aktarılan taslak, otomotiv sektöründe kapsamı 27 AB ülkesi ve 1 Ocak 2020’de AB iç pazarının parçası olan diğer Avrupalı ortaklar üzerinden tanımlıyor. Bu yaklaşım, İngiltere’nin sisteme dahil edilmesine olanak tanıyor.

    Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği ilişkisi ise bu tanımla aynı statüyü sağlamıyor. Dolayısıyla Ankara’nın Avrupa üretim ve tedarik zincirindeki konumunun korunmasına yönelik talebi, söz konusu uzlaşmada karşılık bulmuş görünmüyor.

    Türkiye’nin kapsama girme çabaları sürüyor

    Türkiye, düzenlemenin otomotiv üretimi ve yeni yatırımlar üzerindeki olası etkileri nedeniyle diplomatik temaslarını sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı, temmuz ayındaki Brüksel görüşmelerinde Türkiye’nin Avrupa otomotiv ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamış, daha kapsayıcı bir “Made with Europe” yaklaşımını gündeme getirmişti.

    Made in EU için İngiltere’ye kapı açılıyor: Türkiye taslakta yok Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 15 Ekim’de yayımlanan değerlendirmesine göre ilk taslaklarda dışarıda kalan Türkiye açısından, 4 Mart 2026 tarihli Avrupa Komisyonu teklifinde Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmalarının dikkate alınmasıyla ilerleme sağlandı. Bununla birlikte otomotiv sektörüne yönelik bazı sınırlayıcı hükümler devam ediyor.

    Türkiye açısından risk ne?

    “Made in Europe” yaklaşımı, belirli kamu alımları ve teşviklerde Avrupa üretimine öncelik verilmesini amaçlıyor. Türkiye açısından mesele, AB’ye otomobil ihracatının doğrudan yasaklanması değil; Türkiye’de üretilen araçların ilgili desteklerden yararlanma koşullarında dezavantaj yaşaması ihtimali.

    Gümrük Birliği kapsamında ticaret yapılabilmesi, sanayi teşviklerine aynı koşullarla erişimi kendiliğinden garanti etmiyor. Bu nedenle nihai kapsam, Türkiye’nin otomotiv üretimindeki rekabet gücü ve gelecekteki yatırımlar açısından önem taşıyor.

    2035 emisyon hedefi de pazarlığın parçası

    Fransa-Almanya planında, otomobillerin 2035 CO2 emisyonlarının 2021’e göre yüzde 90 azaltılması ve kalan fark için ek telafi zorunluluğunun kaldırılması da gündemde. İngiltere’nin kapsama alınması ise karşılıklılık ve AB’nin ticari korunma önlemlerine uyum koşullarına bağlanıyor.

    Bütün bu başlıklar henüz müzakere aşamasında. Ortak planın yürürlüğe girebilmesi için diğer AB üyeleri ve Avrupa Parlamentosunun da onayı gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye açısından nihai sonuç, devam eden görüşmeler ve yasama süreciyle belirlenecek.

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