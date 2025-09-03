Giriş
    Maduro, Huawei telefonuna övgüler yağdırdı: Amerikalılar bunu asla dinleyemez

    Venezuela Başkanı Nicolás Maduro, Çin Başkanı Xi Jinping'in kendisine hediye ettiği Huawei marka telefonu basına sergilerken, Amerikalıların bu telefonu hiç bir şekilde dinleyemeyeceğini iddia etti.

    Maduro, Huawei telefonuna övgüler yağdırdı: Amerikalılar bunu asla dinleyemez Tam Boyutta Gör
    ABD ile Venezuela arasında bir süredir devam eden gerginlik giderek tırmanırken, Venezula ile Çin arasındaki ilişkiler ise kuvvetleniyor. Bu hafta paylaşılan bir video, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun Çinlilere ne kadar güvendiğini gözler önüne serdi. Söz konusu bu videonun merkezinde Huawei marka bir telefonun olması ise dikkat çekti.

    Çin Devlet Başkanı Xi Jinping son ziyareti sırasında kendisine hediye ettiği Huawei marka telefonla basın mensuplarının karşısına çıkan Nicolás Maduro, övgüyle söz ettiği bu telefonun güvenlik konusunda eşsiz olduğunu ifade etti. Bununla da kalmayıp, Amerikalıların ne casus uçaklarıyla ne de uydularıyla  bu telefonu dinleyemeyeceğini iddia etti.

    Nicolás Maduro'nun Huawei Mate X6'ya Güveni Biraz Abartılı Bulundu

    Maduro'nun videoda sergilediği telefonun Huawei Mate X6 olduğu görülüyor. Huawei'nin kendi Harmony OS yazılımını kullanan telefon, bu yönüyle iOS ve Android'e kıyasla Batılı ülkelerin müdahalesine daha kapalı olsa da Amerikalılar tarafından hiçbir şekilde hacklenemeyeceği ya da dinlenemeyeceği iddiası asılsız görünüyor. 

    Xi Jinping'in Maduro'ya hediye ettiği Mate X6 özel güvenlik önlemleri ile donatılmış olsa bile günümüzde herhangi bir cihaz için "hacklenemez" ya da "dinlenemez" demek fazla iddialı görünüyor. Nitekim TechCrunch'a konuşan siber güvenlik uzmanları da bunu söylüyor.

