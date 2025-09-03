Maduro, Huawei telefonuna övgüler yağdırdı: Amerikalılar bunu asla dinleyemez

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping son ziyareti sırasında kendisine hediye ettiği Huawei marka telefonla basın mensuplarının karşısına çıkan Nicolás Maduro, övgüyle söz ettiği bu telefonun güvenlik konusunda eşsiz olduğunu ifade etti. Bununla da kalmayıp, Amerikalıların ne casus uçaklarıyla ne de uydularıyla bu telefonu dinleyemeyeceğini iddia etti.
Nicolás Maduro'nun Huawei Mate X6'ya Güveni Biraz Abartılı Bulundu
Maduro'nun videoda sergilediği telefonun Huawei Mate X6 olduğu görülüyor. Huawei'nin kendi Harmony OS yazılımını kullanan telefon, bu yönüyle iOS ve Android'e kıyasla Batılı ülkelerin müdahalesine daha kapalı olsa da Amerikalılar tarafından hiçbir şekilde hacklenemeyeceği ya da dinlenemeyeceği iddiası asılsız görünüyor.
Xi Jinping'in Maduro'ya hediye ettiği Mate X6 özel güvenlik önlemleri ile donatılmış olsa bile günümüzde herhangi bir cihaz için "hacklenemez" ya da "dinlenemez" demek fazla iddialı görünüyor. Nitekim TechCrunch'a konuşan siber güvenlik uzmanları da bunu söylüyor.