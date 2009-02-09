Magic Pro, AMD'nin Soket AM3 işlemcileri için DDR3 destekli anakart hazırladı

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AMD'nin DDR3 destekli Soket AM3 işlemcilerini duyurmasıyla birlikte gün ışığına çıkan anakartlardan biri de Magic Pro firması tarafından hazırlanan MP-A3GX Extreme kod adlı model oldu. Firmanın yeni anakartı bugün itibariyle kullanıma sunulan ve DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan Phenom II / Athlon X4 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere hazırlandı ve 790GX yonga seti üzerine inşa edildi.

Magic Pro'nun MP-A3GX Extreme kod adlı yeni anakartı, dört adet DIMM slotuna sahip. 16GB'a kadar çift kanal DDR3-1333MHz bellek desteği sunan anakart, koyu renkli baskılı devresi, pasif soğutma ünitesi ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. 5+1 fazlı güç tasarımıyla desteklenen ve ısıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan işlemcilere destek sunabilen anakart, entegre grafik birimine de sahip.

AMD'nin entegre grafik işlemcisi en güçlü yonga seti olarak değerlendirilen 790GX çipsetinin yer aldığı anakartta DirectX 10 destekli Radeon HD 3300 IGP'si yer alıyor. Daha yüksek grafik performansı için SidePort bellek teknolojisiyle desteklenen anakart, destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire desteği sunabiliyor ayrıca çift PCIe x16 slotu aracılığıyla 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumuna da olanak tanıyor.

PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te geneleneksel PCI slotu ile donatılan anakart, güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanıyor. Advanced Clock Calibration teknolojisiyle daha yüksek hız aşırtma başarımının hedeflendiği MP-A3GX Extreme, RAID 5 de dahil olmak üzere farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II konnektörü, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylarla geliyor.

Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart üzerinde profesyonellere yönelik olarak güç ve reset butonlarına da yer verişmiş. Magic Pro'nun yakın zamanda piyasaya girmesi beklenen MP-A3GX Extreme için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.