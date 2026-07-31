Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Magnetic Cooler 6 Pro+ telefonunuzu buz gibi yapacak

    Magnetic Cooler 6 Pro+ soğutucu aksesuarı yoğun zamanlarda telefonunuzun sıcaklığını 77 dereceye kadar düşürebiliyor ve kabul edilebilir seviyelerde gürültü üretiyor. 

    Magnetic Cooler 6 Pro+ Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon işlemcileri verimlilik konusunda önemli mesafeler kat etse de uzun süreli oyun seanslarında ısınma kaçınılmaz oluyor. Üreticiler artık ürün gamlarında mutlaka bir soğutma aksesuarı bulunduruyor.

    Magnetic Cooler 6 Pro+ özellikleri ve fiyatı

    Magnetic Cooler 6 Pro+ soğutucu aksesuarı USB Tip-C üzerinden 30W sürekli ve 33W pik çalışma gücüne sahip. Termal transferi kontrol altında tutmak için 1640 milimetrekarelik alanda 124 yonga bağlantı noktası bulunduran bir termoelektrik soğutma plakası kullanılıyor.

    Ayrıca çift katmanlı termal silikon katman telefonun arka kısmına denk geliyor ve 6000 RPM hızında dönen 7 bıçaklı fan alüminyum ısı dağıtıcı ile soğutma sağlıyor. Soğutma sistemi telefonu 77 derece soğutabiliyor ve kendi plakasını da -21 dereceye düşürebiliyor.

    Yoğun anlarda 34 desibel gürültü üreten aksesuar telefonun sıcaklığına göre dönüş hızlarını ayarlayabiliyor. Uygulama üzerinden kontrol edilen aksesuar ayrıca maksimum soğutma için Destroyer moduna sahip. Magnetic Cooler 6 Pro+ soğutucu aksesuarı 30$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kooperatif hisseli tapu alınır mı antimalware service executable kapatma newatherm kombi japonya amerika uçakla kaç saat aracım park halindeyken yağ damlatıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX B14WGK-047XTR
    MSI KATANA 17 HX B14WGK-047XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum