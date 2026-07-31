Magnetic Cooler 6 Pro+ telefonunuzu buz gibi yapacak

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon işlemcileri verimlilik konusunda önemli mesafeler kat etse de uzun süreli oyun seanslarında ısınma kaçınılmaz oluyor. Üreticiler artık ürün gamlarında mutlaka bir soğutma aksesuarı bulunduruyor.

Magnetic Cooler 6 Pro+ özellikleri ve fiyatı

Magnetic Cooler 6 Pro+ soğutucu aksesuarı USB Tip-C üzerinden 30W sürekli ve 33W pik çalışma gücüne sahip. Termal transferi kontrol altında tutmak için 1640 milimetrekarelik alanda 124 yonga bağlantı noktası bulunduran bir termoelektrik soğutma plakası kullanılıyor.

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Ayrıca çift katmanlı termal silikon katman telefonun arka kısmına denk geliyor ve 6000 RPM hızında dönen 7 bıçaklı fan alüminyum ısı dağıtıcı ile soğutma sağlıyor. Soğutma sistemi telefonu 77 derece soğutabiliyor ve kendi plakasını da -21 dereceye düşürebiliyor.

Yoğun anlarda 34 desibel gürültü üreten aksesuar telefonun sıcaklığına göre dönüş hızlarını ayarlayabiliyor. Uygulama üzerinden kontrol edilen aksesuar ayrıca maksimum soğutma için Destroyer moduna sahip. Magnetic Cooler 6 Pro+ soğutucu aksesuarı 30$ fiyat etiketine sahip.

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Magnetic Cooler 6 Pro Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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