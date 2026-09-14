Blade filmi tarihe gömüldü, 7 yıllık bilinmezlik sona erdi

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar hayranları heyecanlandıran ve hasılat rekorları kıran pek çok film yapsa da Marvel bir konuda hayranları büyük hayal kırıklığına uğrattı. O da Blade filmi. Bugüne kadar ha geldi ha gelecek diye beklenen Blade filmi tarih oldu.

Mahershala Ali son noktayı koydu

Blade film olmadan önce elbette belirli bir kitleye sahip çizgi roman serilerinden birisiydi ancak Blade üçlemesinde Wesley Snipes’ın oyunculuğu ile başka bir noktaya taşındı. Adeta tadı hayranların damağında kaldı denebilir.

2019 yılında Marvel seriyi yeniden canlandıracağını ve başrolde Mahershala Ali olacağını duyurduğunda büyük ses getirmişti. Hatta Ali’nin dövüş teknikleri öğrenmeye başladığı da gündeme gelmişti.

İddia: Marvel, Blade filmini iptal etti 8 ay önce eklendi

Ne var ki 2 yönetmen, 5 senarist ve 4 vizyon tarihi değiştiren film 2024 yılında Marvel takviminden tamamen kaldırıldı. Yılın başlarında ise Blade filminin iptal edildiği ve Midnight Sons yapımında görüleceği iddiası ortaya atılmıştı.

Kevin Feige’nin de en büyük başarısızlığı olarak gördüğü Blade filminin tamamen rafa kalktığı bizzat Mahershala Ali tarafından duyuruldu. Your Mother Your Mother Your Mother filminin tanımında konuşan Ali, film ile herhangi bir ilgisinin kalmadığını açıkladı. Hatta yeni filminde Marvel’ın katkısına teşekkür ederek kinaye yaptı.

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Bir suikastçının çocuklarını koruma mücadelesini anlatan filmde Mahershala Ali’nin Blade döneminde öğrendiği dövüş tekniklerini kullandığı belirtiliyor. Ayrıca filmin yönetmeni de Blade filmi için 2021 yılında yönetmen olarak seçilen ancak bir yıl sonra görevden ayrılan Bassem Tariq. Bu da ilginç bir tesadüf olmuş.

Gelinen noktada artık Blade filminin olmayacağı ve Mahershala Ali’nin de bu rolü almayacağı kesinleşmiş durumda. Midnight Sons filmi eğer çekilecekse Blade rolünü muhtemelen başka birisi oynayacak.

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