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    Yeni Hyundai Kona sızdırıldı: Tepeden tırnağa yenileniyor

    Crossover çizgilerinden sıyrılıp gerçek bir SUV kimliğine bürünen yeni Kona SX3; "köprü" tipi orta konsolu, artan boyutları ve yüksek teknolojisiyle B segmentini baştan tanımlamaya geliyor.

    Makyaj değil komple değişim: Yeni Hyundai Kona sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    B-SUV segmentinin popüler oyuncusu Hyundai Kona, üçüncü nesliyle (SX3) alışılagelmiş otomotiv stratejilerini yıkmaya hazırlanıyor. Koreli üretici, makyaj operasyonlarıyla modeli tazelemek yerine baştan aşağı yenileyerek Kona’yı premium sınıfa göz diken yüksek teknolojili bir SUV’a dönüştürüyor. The Korean Car Blog ekibi, yeni Kona'nın ön ve arka tasarımına ilişkin ilk sızıntıları paylaştı.

    Klasik crossover çizgilerine veda

    İkinci nesildeki ayrık far tasarımından sıyrılan yeni Kona SX3, markanın "Crater" tasarım yaklaşımından izler taşıyan sert ve fütüristik bir ön yüzle karşımıza çıkıyor. Yükseltilen kaput çizgisi ve daha dikey ön paneli sayesinde araç, hatchback benzeri görünümünü geride bırakıp heybetli bir SUV kimliği kazanmış. Üst donanımlarda yer alan parametrik piksel aydınlatmalar ise modeli elektrikli IONIQ ailesinin modern tasarım diliyle buluşturuyor.

    Üst segment şıklığında iç mekan

    Makyaj değil komple değişim: Yeni Hyundai Kona sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Kabin içinde yapılan mimari devrim, küçük SUV algısını tamamen yıkmayı hedefliyor. Sürücüyü karşılayan devasa çift 12.3 inçlik panoramik ekran, üst segmentlerde yer alan Tucson ve Santa Fe modellerindeki kokpit hissini aratmıyor.

    İç mekandaki en büyük yenilik ise orta konsolda yaşanıyor. Vites kolunun direksiyon arkasına taşınmasıyla boşalan orta alanda "köprü" tipi yeni bir konsol mimarisine geçilmiş. Bu sayede sürücü ve yolcu için devasa depolama alanları yaratılırken, ambiyans aydınlatmaları ve yenilenen havalandırma menfezleri kabindeki lüks algısını pekiştiriyor.

    178 beygirlik hibrit güç ve akıllı yazılım platformu

    Yeni Seltos mimarisinden beslenen 1.6 litrelik hibrit sistem, arka aksa eklenen elektrik motoru sayesinde Elektrikli AWD (E-AWD) opsiyonu sunuyor. Toplamda 178 beygir güce ulaşan bu sistem, sadece yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunmakla kalmıyor; V2L teknolojisiyle dışarıya elektrik enerjisi aktarma imkanı da sağlıyor.

    SX3 projesinin en kritik ayağını ise yazılım altyapısı oluşturuyor. Hyundai’nin yeni nesil Pleos Connect platformu üzerinde yükselen yeni Kona, yapay zeka entegrasyonu ve sürekli güncellenen dijital ekosistemiyle gerçek bir "Yazılım Tanımlı Araç" (SDV) deneyimi vadediyor.

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