Makyajlanan Kia Niro ortaya çıktı: Tasarımda elektrikli esintisi

Makyajlı Kia Niro'da elektrikli esintisi
Makyajlanan Niro'da markanın elektrikli modellerinde kullandığı tasarım dilini görmek mümkün. Yeni ön yüz daha köşeli ve dik bir görünüme sahip. Elektrikli kardeşlerinden tanıdığımız kemik formundaki gündüz LED’leri artık Niro’da da yer alıyor. Kia ayrıca, farlar arasına gövde rengi bir panel ekleyerek aracı daha elektrikli bir görünüme kavuşturmuş.
Arka bölüm, içten yanmalı Sportage’a benzer bir düzen sunuyor. Plaka artık tamponun alt kısmına taşınmış. Stop lambalarının bumerang formunu yansıtan siyah bir panel dikkat çekerken, araç yeni 18 inç jantlar üzerinde yükseliyor.
Mart ayında daha fazla detay açıklanacak
Kia, yenilenen Niro’yu Güney Kore’de sergiledi ve 2027 model yılı ile ilgili tüm detayların Mart ayında açıklanacağını belirtti. Bu nedenle motor seçeneklerinde herhangi bir güncelleme olup olmadığını öğrenmek için biraz daha beklemek gerekecek.
Mevcut Kia Niro, 139 beygir gücünde 1.6 litrelik hibrit, 180 beygir gücünde 1.6 litrelik şarj edilebilir hibrit ve bazı pazarlarda ise 201 beygir gücünde, 407 km EPA menzilli tamamen elektrikli versiyonla sunuluyor.