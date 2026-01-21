Makyajlanan Kia Niro ortaya çıktı: Tasarımda elektrikli esintisi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kia, bu ayın başında elektrikli EV2’nin yanı sıra EV3, EV4 ve EV5'in performanslı GT versiyonlarını tanıtmıştı. Koreli şirket, içten yanmalı ve hibrit modellere de sırtını dönmediğini gösteriyor. Marka, makyajdan geçmiş 2027 model Niro kompakt crossover’a ait üç yeni görsel paylaştı.

Makyajlı Kia Niro'da elektrikli esintisi

Makyajlanan Niro'da markanın elektrikli modellerinde kullandığı tasarım dilini görmek mümkün. Yeni ön yüz daha köşeli ve dik bir görünüme sahip. Elektrikli kardeşlerinden tanıdığımız kemik formundaki gündüz LED’leri artık Niro’da da yer alıyor. Kia ayrıca, farlar arasına gövde rengi bir panel ekleyerek aracı daha elektrikli bir görünüme kavuşturmuş.

Tam Boyutta Gör Önceki makyajsız 2026 Niro ile karşılaştırıldığında, orta gövde ve kapılarda büyük bir değişiklik olmasa da arka tasarımda ciddi bir yenilik göze çarpıyor. Niro, elektrikli modellerdeki Y şeklindeki stop lambalarını kullanmıyor ancak tamamen yeni bir bagaj kapağına kavuşmuş. Bu sayede, daha sade ve modern bir görünüm elde edilmiş.

Arka bölüm, içten yanmalı Sportage’a benzer bir düzen sunuyor. Plaka artık tamponun alt kısmına taşınmış. Stop lambalarının bumerang formunu yansıtan siyah bir panel dikkat çekerken, araç yeni 18 inç jantlar üzerinde yükseliyor.

Tam Boyutta Gör Yenilikler sadece dış tasarımla sınırlı değil. Kabinde, üst konsol baştan aşağı elden geçirilmiş. EV serisi ve güncel Sportage’ta kullanılan birleşik çift 12,3 inç dijital ekran Niro’ya da gelmiş. Ayrıca iki kollu, yeni tasarıma sahip bir direksiyon simidi kullanılmış.

Mart ayında daha fazla detay açıklanacak

Kia, yenilenen Niro’yu Güney Kore’de sergiledi ve 2027 model yılı ile ilgili tüm detayların Mart ayında açıklanacağını belirtti. Bu nedenle motor seçeneklerinde herhangi bir güncelleme olup olmadığını öğrenmek için biraz daha beklemek gerekecek.

Mevcut Kia Niro, 139 beygir gücünde 1.6 litrelik hibrit, 180 beygir gücünde 1.6 litrelik şarj edilebilir hibrit ve bazı pazarlarda ise 201 beygir gücünde, 407 km EPA menzilli tamamen elektrikli versiyonla sunuluyor.

