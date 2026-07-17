Makyajlı 2027 model Skoda Octavia geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve sürprizi

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Tam Boyutta Gör Skoda'nın simge modellerinden biri olan Octavia, 2027 yılında kapsamlı bir yenilenme süreciyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket tamamen yeni bir nesil sunmak yerine makyaj operasyonu uygulayarak otomobilin ömrünü uzatacak. Söz konusu dokunuş, tasarımdan - motor seçeneklerine kadar pek çok önemli değişikliği beraberinde getirecek.

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Auto-Moto tarafından hazırlanan render görseller, test sürüşleri sırasında görüntülenen kamuflajlı prototipler ile mevcut tasarım ipuçları baz alınarak oluşturuldu. Bu görseller, 2027 Skoda Octavia'nın muhtemel görünümüne ışık tutsa da, nihai üretim versiyonunda bazı detaylar değişebilir.

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Elektriklileri çağrıştıran tasarım

2027 model Skoda Octavia, markanın "Modern Solid" tasarım anlayışından izler taşıyan bir görünümle geliyor. Casus fotoğraflar ön ızgaranın inceltilerek markanın yeni elektrikli SUV modelleri Epiq ve Peaq ile benzer bir görünüme kavuşacağını ortaya koydu. Aracın ön kaputundaki logonun yerini "SKODA" yazısının alması bekleniyor.

Her şey bununla da sınırlı değil. Yeni alaşım jant tasarımı ve yenilenen arka far imzasıyla aracın dış görünümünün tazelenmesi hedefleniyor. İç mekanda ise yeni bilgi-eğlence sistemi ve güncellenen donanımlarla birlikte mevcut modele göre daha kapsamlı yenilikler sunulması gündemde.

İç mekanda değişiklikler

Hazırlanan görseller, sürücünün önündeki geleneksel gösterge paneli siperliğinin kaldırılarak daha sade bir kokpit tasarımına geçileceğini gösteriyor. Dijital gösterge ekranının ise ön konsola daha entegre bir yapıda sunulması bekleniyor. Ayrıca, kokpitteki mevcut yatay multimedya ekranı yerini daha büyük, dikey konumlandırılmış bir ekrana bırakabilir.

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Tam hibrit sürprizi

Motor seçenekleri tarafında en büyük sürpriz, Volkswagen Grubu'nun yeni T-Roc modelinde de kullandığı tam hibrit (full-hybrid) motorun ilk kez Octavia ailesine katılacak olması. Mevcut motor gamının büyük ölçüde korunması beklenirken, yeni hibrit ünitenin özellikle Toyota'nın bu alandaki pazar hakimiyetine rakip olması hedefleniyor.

Hem sedan hem de station wagon (Combi) gövde seçenekleriyle sunulmaya devam edecek yeni Octavia, sportif RS versiyonunu da koruyacak. Aracın 2027'nin ilk yarısında resmi olarak tanıtılması ve birkaç ay sonra satışa sunulması planlanıyor. Yapılan teknik ve teknolojik iyileştirmelerin maliyetlere yansımasıyla birlikte, başlangıç fiyatının Avrupa pazarında 32.000 euro seviyelerini aşabileceği tahmin ediliyor.

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Makyajlı 2027 model Skoda Octavia geliyor: İşte muhtemel tasarımı

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