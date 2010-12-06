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Makyajlı Corsa EcoFlex'in ayrıntıları belli oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Opel'in başarılı B sınıfı modeli Corsa'nın makyajlandığını ve bir süre sonra makyajlı modellerin satılmaya başlanacağını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.Şimdi ise Opel, yeni modellerinde kullandığı çevreci ve tutumlu motorlar serisi EcoFlex'in Corsa'daki temsilcisinin ayrıntılarını açıkladı.

Bologna Motor Show'da görücüye çıkan makyajlı Corsa'nın ekonomi anlamındaki en iddialı motoru olan EcoFlex, 95 beygir güç ve 190 NM tork üretebiliyor. 0'dan 100 kilometre/saat hıza 12.3 saniyede ulaşabilen Corsa EcoFlex, maksimum olarak 176 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Motor gücü açsından yerini aldığı modele göre %28 daha başarılı olan Corsa EcoFlex'in bir diğer gelişimi ise tüketim ve emisyon değerlerinde sağlanmış. Makyajlı Corsa EcoFlex bir önceki modele göre %10 daha az yakıt tüketiyor. 3 kapılı versiyonun yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama 3.5 litre olarak açıklanırken 5 kapılı versiyon 100 kilometrede ortalama 3.7 litre yakıt tüketiyor. Bu değerlere ulaşmasında start&stop teknolojisinin büyük payı olan otomobilin emisyon değeri de etkileyici: 98 gram/kilometre.

Bu çevreci ve ekonomik modelin 2011 Haziran ayında bütün Avrupa'da satışa çıkarılması planlanıyor. Fiyatları ise henüz belli değil.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ben aldım gayet güzel bir araba son 300 km de ki ort yakıt 4.0 litre ancak arabanın torpidosuna ve arka koltukların bulunduğu bölümde ışık yok malesef performansı gayet güzel cruse controlde gayet güzel çalışıyo
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FOREVERFORYOU 9 yıl
B segmenti bir araç alacak olsam kesinlikle corsa ilk tercihim olurdu. Tabi fiyat konusunda coşmazlarsa!
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Bimba 9 yıl
Navigasyonun yeri havalandırma ızgaraları ile değişse daha güzel olurdu. Çok aşağıda yahu...
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shanke 9 yıl

Bimba

Navigasyonun yeri havalandırma ızgaraları ile değişse daha güzel olurdu. Çok aşağıda yahu...



o değil usta yukardaki dandik göstergeyi söküp oraya göre tasarlamaları gerek navigasyonu
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Mertcan. 9 yıl
3.5 litre yakıt tüketimi çok başarılı , üniversiteye filan geçtiğim zaman sahip olmak istediğim araba bu :D
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Bvlgarı 9 yıl
Şimdi multijet'ciler basar'lar burayı.
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Bvlgarı 9 yıl
Performans'ı ve Tüketimi çok başarılı Fiyatı makul olursa ülkemizde iyi satar.
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