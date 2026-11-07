Malezya'da arka aksı kopmuştu: Chery'den Çin'de 53 bin araçlık geri çağırma

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Oynat Chery, Çin'de 53 binden fazla aracı kapsayan büyük bir geri çağırma kararı aldı. Karar, Omoda ve Tiggo 5x modellerinin arka aksındaki kaynak hatası nedeniyle alındı. Sürüş sırasında tekerlek kontrolünün kaybolmasına yol açabilen bu sorun, kısa süre önce Malezya'da da yaşanmıştı. Otomotiv devi, tespit edilen riskli araçlardaki kusurlu parçaları ücretsiz olarak yenileriyle değiştirecek. Geri çağırma süreci 27 Kasım'da resmen başlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Chery, arka aksta tespit edilen olası bir kaynak kusuru nedeniyle Çin’de 53.882 aracını geri çağırma kararı aldı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin (SAMR) açıklamasına göre, 27 Kasım’da başlayacak geri çağırma, 6 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2023 arasında üretilen Tiggo 5x ve Omoda serisi araçları kapsıyor.

Arka akstaki kaynak bağlantısı ayrılabilir

Açıklamaya göre, üretim sürecindeki sorunlar nedeniyle bazı araçların arka aksındaki boyuna salıncak kolu ile burç yuvası arasındaki kaynak bağlantısı yeterli sağlamlığa sahip olmayabilir. Uç durumlarda bu bağlantının koparak ayrılması, tekerlek kontrolünün kaybedilmesine ve kaza riskinin artmasına neden olabiliyor.

Chery, geri çağırma kapsamındaki araçların arka akslarında bulunan üretim tarihi kodlarını ücretsiz kontrol edecek. Kusurlu üretim grubuna ait olduğu belirlenen arka akslar ücretsiz değiştirilecek.

Malezya’da da benzer sorun yaşanmıştı

Tam Boyutta Gör Karar, markanın geçen ay Malezya’da karşılaştığı benzer bir güvenlik sorununun ardından geldi. Ülkede 6 Ekim’de, 2023 model bir Omoda 5’in arka aksı seyir sırasında ayrılmıştı. Olay sonrasında yerel düzenleyiciler modelin sertifikasyonunu ve yeni araç tescillerini askıya alırken Chery, 8.878 Omoda 5 için geri çağırma başlatmıştı.

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Şirket, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada ilgili üretim grubundaki araçların arka aks salıncak kolunun bazı kaynak bölgelerinde yeterli dayanımın sağlanamamış olabileceğini belirtmişti. Aynı üretim grubuna ait Çin’deki ve ilgili diğer pazarlardaki Omoda 5’ler için de özel bir risk incelemesi başlatıldığı duyurulmuştu.

Bu, Omoda 5’in Malezya’da arka aks sorunu nedeniyle yaşadığı ilk geri çağırma değildi. Nisan 2024’te de benzer bir olayın ardından 600 araç inceleme için geri çağrılmış, o dönemdeki araştırmada sorun arka aks kaynak ekipmanının hatalı kalibrasyonuna bağlanmıştı.

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Malezya'da aksı kopmuştu: Chery Çin'de 53bin aracı geri çağırıyor

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