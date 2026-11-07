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    Malezya'da arka aksı kopmuştu: Chery'den Çin'de 53 bin araçlık geri çağırma

    Chery, Çin’de Omoda serisi ve Tiggo 5x modellerini kapsayan 53.882 araçlık geri çağırma duyurdu. Arka akstaki kaynak kusuru, bazı koşullarda tekerlek kontrolünün kaybedilmesine yol açabiliyor.

    Malezya'da aksı kopmuştu: Chery Çin'de 53bin aracı geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Chery, arka aksta tespit edilen olası bir kaynak kusuru nedeniyle Çin’de 53.882 aracını geri çağırma kararı aldı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin (SAMR) açıklamasına göre, 27 Kasım’da başlayacak geri çağırma, 6 Haziran 2022 ile 31 Aralık 2023 arasında üretilen Tiggo 5x ve Omoda serisi araçları kapsıyor.

    Arka akstaki kaynak bağlantısı ayrılabilir

    Açıklamaya göre, üretim sürecindeki sorunlar nedeniyle bazı araçların arka aksındaki boyuna salıncak kolu ile burç yuvası arasındaki kaynak bağlantısı yeterli sağlamlığa sahip olmayabilir. Uç durumlarda bu bağlantının koparak ayrılması, tekerlek kontrolünün kaybedilmesine ve kaza riskinin artmasına neden olabiliyor.

    Chery, geri çağırma kapsamındaki araçların arka akslarında bulunan üretim tarihi kodlarını ücretsiz kontrol edecek. Kusurlu üretim grubuna ait olduğu belirlenen arka akslar ücretsiz değiştirilecek.

    Malezya’da da benzer sorun yaşanmıştı

    Malezya'da aksı kopmuştu: Chery Çin'de 53bin aracı geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Karar, markanın geçen ay Malezya’da karşılaştığı benzer bir güvenlik sorununun ardından geldi. Ülkede 6 Ekim’de, 2023 model bir Omoda 5’in arka aksı seyir sırasında ayrılmıştı. Olay sonrasında yerel düzenleyiciler modelin sertifikasyonunu ve yeni araç tescillerini askıya alırken Chery, 8.878 Omoda 5 için geri çağırma başlatmıştı.

    Şirket, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada ilgili üretim grubundaki araçların arka aks salıncak kolunun bazı kaynak bölgelerinde yeterli dayanımın sağlanamamış olabileceğini belirtmişti. Aynı üretim grubuna ait Çin’deki ve ilgili diğer pazarlardaki Omoda 5’ler için de özel bir risk incelemesi başlatıldığı duyurulmuştu.

    Bu, Omoda 5’in Malezya’da arka aks sorunu nedeniyle yaşadığı ilk geri çağırma değildi. Nisan 2024’te de benzer bir olayın ardından 600 araç inceleme için geri çağrılmış, o dönemdeki araştırmada sorun arka aks kaynak ekipmanının hatalı kalibrasyonuna bağlanmıştı.

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