Malezya'da arka aksı kopmuştu: Chery'den Çin'de 53 bin araçlık geri çağırma

Yapay Zeka Özeti:
- Chery, Çin'de 53 binden fazla aracı kapsayan büyük bir geri çağırma kararı aldı. Karar, Omoda ve Tiggo 5x modellerinin arka aksındaki kaynak hatası nedeniyle alındı. Sürüş sırasında tekerlek kontrolünün kaybolmasına yol açabilen bu sorun, kısa süre önce Malezya'da da yaşanmıştı. Otomotiv devi, tespit edilen riskli araçlardaki kusurlu parçaları ücretsiz olarak yenileriyle değiştirecek. Geri çağırma süreci 27 Kasım'da resmen başlayacak.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Arka akstaki kaynak bağlantısı ayrılabilir
Açıklamaya göre, üretim sürecindeki sorunlar nedeniyle bazı araçların arka aksındaki boyuna salıncak kolu ile burç yuvası arasındaki kaynak bağlantısı yeterli sağlamlığa sahip olmayabilir. Uç durumlarda bu bağlantının koparak ayrılması, tekerlek kontrolünün kaybedilmesine ve kaza riskinin artmasına neden olabiliyor.
Chery, geri çağırma kapsamındaki araçların arka akslarında bulunan üretim tarihi kodlarını ücretsiz kontrol edecek. Kusurlu üretim grubuna ait olduğu belirlenen arka akslar ücretsiz değiştirilecek.
Malezya’da da benzer sorun yaşanmıştı
Şirket, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada ilgili üretim grubundaki araçların arka aks salıncak kolunun bazı kaynak bölgelerinde yeterli dayanımın sağlanamamış olabileceğini belirtmişti. Aynı üretim grubuna ait Çin’deki ve ilgili diğer pazarlardaki Omoda 5’ler için de özel bir risk incelemesi başlatıldığı duyurulmuştu.
Bu, Omoda 5’in Malezya’da arka aks sorunu nedeniyle yaşadığı ilk geri çağırma değildi. Nisan 2024’te de benzer bir olayın ardından 600 araç inceleme için geri çağrılmış, o dönemdeki araştırmada sorun arka aks kaynak ekipmanının hatalı kalibrasyonuna bağlanmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: