    Malezya’nın zırhlı araçlarına Roketsan’ın tanksavar füzesi eklenecek

    ROKETSAN ile Malezyalı zırhlı araç üreticisi Mildef arasında tanksavar sistemleri tedarik ve entegrasyon anlaşması imzalandı.                                     

    ROKETSAN, Malezya’da düzenlenen Defence Services Asia 2026 (DSA 2026) Uluslararası Savunma Fuarı’nda yeni iş birliği için imzayı attı. İş birliği kapsamında ROKETSAN, Malezya merkezli Mildef tarafından geliştirilen araçlara tanksavar güdümlü füze silah sistemleri entegre edecek.

    DSA 2026 fuarında sergilenen Mildef Tarantula MHAV 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçta ROKETSAN tarafından geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve L-OMTAS tanksavar füzesi yer alıyor. Ayrıca daha önce ASELSAN ve Mildef arasında yapılan anlaşma kapsamında bu araçlarda ASELSAN tarafından üretilen SARP kuleleri de kullanılıyor.

    ROKETSAN tarafından tasarlanan ve üretilen tanksavar füze sistemleri, farklı menzil ve görev profillerine hitap ediyor. Bu sistemlerin entegrasyonu, zırhlı araçların ana muharebe tankları veya personel taşıyıcılarından daha fazla zırh delici ateş gücü elde etmesini sağlayacak.

    ROKETSAN’ın tanksavar füzeleri neler?

    • ROKETSAN KARAOK: Kısa menzilli, taşınabilir tanksavar sistemi olarak 2,5 km civarında etki menziline sahip ve piyade ya da hafif araçlara kolay entegrasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor.
    • OMTAS (Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi): 0,2 ve 4 km menzil aralığında görev yapan OMTAS, kızılötesi arayıcı başlık ve tandem harp başlığıyla hem gündüz hem gece operasyonlarında etkin kullanım sunuyor.
    • UMTAS / L-UMTAS: Daha uzun menzilli ATGM sınıfında yer alan sistemler, hem kara hem hava platformları için esnek entegrasyon imkanı ve gelişmiş güdüm yetenekleriyle 8 km’yi aşabilen angajman menzili sağlıyor.

    DSA 2026’da yapılan bu iş birliği Güneydoğu Asya ülkeleri tarafından da ilgiyle karşılandı. ROKETSAN’ın müşterileri arasına Malezya’nın ardından başka ülkeler de eklenebilir. ROKETSAN ile Malezya arasında daha önce KARAOK tanksavar sistemi için tedarik anlaşması yapılmıştı. ROKETSAN, toplam 108 adet KARAOK sistemi tedarik edecek.

