Malezya Savunma Bakanı: “ANKA-S stratejik bir sıçrama”

Malezya’nın Güney Çin Denizi yakınındaki Labuan RMAF hava üssü 11. Filo’sunda ANKA-S’in hizmete giriş töreni yapıldı. Törende konuşan Bakan Nordin, “ANKA-S, dünyanın en tartışmalı deniz bölgelerinden birinde kesintisiz operasyon kabiliyeti sağlıyor” dedi.
Silahlandırılmayacak
Malezya, ANKA’nın SATCOM ile uydu bağlantılı ve uzun menzilli versiyonu olan ANKA-S’i kullanıyor. Anlaşma kapsamında 3 adet ANKA-S teslim edildi. Mevcut ANKA-S filosuna ek 3 adet daha ANKA-S tedarik edilmesi değerlendiriliyor. Malezya’nın savunma stratejisi kapsamında ANKA-S’ler silahsız şekilde kullanılacak.
ANKA-S’in özelliklerini Malezya halkına tanıdan Bakan Nordin, platformun 24 saatten fazla havada kalabildiğini ve 30.000 feet irtifaya kadar çıkabildiğini vurguladı. Uzun süreli keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılacak. Ayrıca ANKA-S’in gemi tespit ve takip kabiliyetine sahip olduğu, bu sayede hedefe yönelik olmayan devriyeler yerine daha verimli operasyon planlaması yapılabildiği ifade edildi. Bu durumun hem operasyonel etkinliği artırdığı hem de maliyetleri düşürdüğü vurgulandı.
Malezya’nın 3 adet ANKA-S’i yaklaşık 90 milyon dolar karşılığında tedarik ettiği, bu pakete yer kontrol istasyonları ve iki yıllık eğitim hizmetlerinin de dahil olduğu belirtildi. Hükümetin ayrıca ikinci faz kapsamında 3 adet daha ANKA-S alımını değerlendirdiği açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: