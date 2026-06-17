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    Malezya Savunma Bakanı: “ANKA-S stratejik bir sıçrama”

    Malezya'da TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli ANKA-S İHA göreve başladı. Malezya Savunma Bakanı, ANKA-S'ten övgü dolu sözlerle bahsederek, 3 adet daha almayı planladıklarını söyledi.

    Malezya Savunma Bakanı: “ANKA-S stratejik bir sıçrama” Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de geliştirilen insansız hava araçları, Türkiye’nin yanı sıra bu sistemleri satın alan ülkelere de güç katmaya devam ediyor. Malezya Savunma Bakanı Khaled Nordin, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-S insansız hava araçlarını kullandıktan sonra ülkenin savunma ve deniz gözetleme kapasitesine “stratejik bir sıçrama” gerçekleştiğini söyledi.

    Malezya’nın Güney Çin Denizi yakınındaki Labuan RMAF hava üssü 11. Filo’sunda ANKA-S’in hizmete giriş töreni yapıldı. Törende konuşan Bakan Nordin, “ANKA-S, dünyanın en tartışmalı deniz bölgelerinden birinde kesintisiz operasyon kabiliyeti sağlıyor” dedi.

    Silahlandırılmayacak

    Malezya, ANKA’nın SATCOM ile uydu bağlantılı ve uzun menzilli versiyonu olan ANKA-S’i kullanıyor. Anlaşma kapsamında 3 adet ANKA-S teslim edildi. Mevcut ANKA-S filosuna ek 3 adet daha ANKA-S tedarik edilmesi değerlendiriliyor. Malezya’nın savunma stratejisi kapsamında ANKA-S’ler silahsız şekilde kullanılacak.

    Malezya Savunma Bakanı: “ANKA-S stratejik bir sıçrama” Tam Boyutta Gör
    Bakan Nordin, ANKA-S’in özellikle Güney Çin Denizi gibi stratejik ve tartışmalı bölgelerde daha önce mümkün olmayan bir operasyonel gözetleme alanı sunduğunu belirtti. Sistem, Malezya’ya deniz alanlarında daha güçlü istihbarat toplama ve egemenlik koruma kabiliyeti kazandırıyor.

    ANKA-S’in özelliklerini Malezya halkına tanıdan Bakan Nordin, platformun 24 saatten fazla havada kalabildiğini ve 30.000 feet irtifaya kadar çıkabildiğini vurguladı. Uzun süreli keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılacak. Ayrıca ANKA-S’in gemi tespit ve takip kabiliyetine sahip olduğu, bu sayede hedefe yönelik olmayan devriyeler yerine daha verimli operasyon planlaması yapılabildiği ifade edildi. Bu durumun hem operasyonel etkinliği artırdığı hem de maliyetleri düşürdüğü vurgulandı.

    Malezya’nın 3 adet ANKA-S’i yaklaşık 90 milyon dolar karşılığında tedarik ettiği, bu pakete yer kontrol istasyonları ve iki yıllık eğitim hizmetlerinin de dahil olduğu belirtildi. Hükümetin ayrıca ikinci faz kapsamında 3 adet daha ANKA-S alımını değerlendirdiği açıklandı.

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