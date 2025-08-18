Giriş
    Maliye'de yapay zeka dönemi başladı!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli vergi işlemlerini tamamen yapay zeka kullanarak otomatikleştirmeye başladı. Söz konusu uygulama ile zaman ve personel tasarrufu sağlanıyor.

    Maliye'de yapay zeka dönemi başladı! Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojisi insanların yaptığı işleri otomatikleştirerek işlemleri hızlandırmaya ve tasarruf sağlamaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı işlemleri baştan sona hiçbir insan müdahalesi olmadan yapay zeka teknolojisiyle vergi-ceza ihbarnamesi göndermeye başladı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geliştirilen teknoloji ile bazı beyannamelere ilişkin düzeltme fişleri ve vergi-ceza ihbarnameleri baştan sona hiçbir insan müdahalesi olmadan yapılıyor. Vergi dairesi müdürünün onayı gereken belgeler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından imzalanıyor, diğer tüm işlemler otomatik olarak yapılıyor.

    Yapay zeka kullanılarak otomatikleştirme çalışmalarının ilki tamamlandı. Mükellefler tarafından pişmanlıkla verilen ancak 15 gün içinde ödenmemesi nedeniyle pişmanlık hükümlerinden yararlanılması imkanı kalmayan beyannamelere yönelik düzenlenmesi gereken düzeltme fişi ile vergi-ceza ihbarnamelerinin, robotik süreç otomasyonu aracılığıyla baştan sona insan müdahalesi olmadan düzenlenmesi sağlandı.

    Maliye'de yapay zeka dönemi başladı! Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi dairelerindeki işlemleri otomatikleştirmek için benzer çalışmalara devam edileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

    “Başkanlığımız, mükellefler tarafından vergi uygulamalarına ilişkin tereddüt edilen konular için talep edilen izahatların (özelge) yapay zeka teknolojilerinden faydalanılarak, hızlı ve doğru şekilde cevaplandırılması konusunda da çalışma yürütüyor. Tüm bu çalışmalarla, mükelleflere verilen hizmetlerin kalitesini artırmayı, bürokratik süreçlerden kaynaklı gecikmelerin ortadan kaldırılmasını ve sınırlı sayıdaki insan kaynağının doğru ve verimli süreçlerde kullanılabilmesini temin etmeyi hedefliyoruz.”

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

