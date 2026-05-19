ChatGPT Plus aboneliği Malta vatandaşlarına ücretsiz oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar farklı iş birliklerine imza atan OpenAI bu kez ilginç bir hamle yapıyor. Normalde aylık 20$ ücret isteyen ChatGPT Plus aboneliğinin Malta vatandaşlarına bir yıl süreyle ücretsiz olacağı duyuruldu.

Malta ve ChatGPT Plus örneği

Malta Ekonomi Bakanlığı ve OpenAI arasında yapılan anlaşmaya göre Avrupa Birliği dijital kimliği olan her Malta vatandaşı bu aydan itibaren 1 yıl boyunca ücretsiz ChatGPT Plus aboneliği kullanabilecek. Malta’da hali hazırda 574250 kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Türünün ilk örneği olacak Malta projesinde vatandaşların global değişimin gerisinde kalmaması için böyle bir adım atıldığını belirten yetkililer ayrıca Malta Üniversitesi iş birliği ile de ücretsiz bir yapay zekâ kursu başlattı. Abonelik için kurs almak zorunlu. Malta Dijital Yenilik Otoritesi kurslar tamamlandıktan sonra hak eden vatandaşlara abonelikleri dağıtmaya başlayacak.

