    ChatGPT Plus aboneliği Malta vatandaşlarına ücretsiz oldu

    Tarihte ilk kez bir ülkenin tüm vatandaşlarına ücretsiz olarak ChatGPT aboneliği sunuluyor. Malta ve OpenAI iş birliği ile tüm ülke yapay zekânın nimetlerinden faydalanacak.

    Bugüne kadar farklı iş birliklerine imza atan OpenAI bu kez ilginç bir hamle yapıyor. Normalde aylık 20$ ücret isteyen ChatGPT Plus aboneliğinin Malta vatandaşlarına bir yıl süreyle ücretsiz olacağı duyuruldu.

    Malta ve ChatGPT Plus örneği

    Malta Ekonomi Bakanlığı ve OpenAI arasında yapılan anlaşmaya göre Avrupa Birliği dijital kimliği olan her Malta vatandaşı bu aydan itibaren 1 yıl boyunca ücretsiz ChatGPT Plus aboneliği kullanabilecek. Malta’da hali hazırda 574250 kişinin yaşadığı belirtiliyor.

    Türünün ilk örneği olacak Malta projesinde vatandaşların global değişimin gerisinde kalmaması için böyle bir adım atıldığını belirten yetkililer ayrıca Malta Üniversitesi iş birliği ile de ücretsiz bir yapay zekâ kursu başlattı. Abonelik için kurs almak zorunlu. Malta Dijital Yenilik Otoritesi kurslar tamamlandıktan sonra hak eden vatandaşlara abonelikleri dağıtmaya başlayacak.

