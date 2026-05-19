ChatGPT Plus aboneliği Malta vatandaşlarına ücretsiz oldu

Malta ve ChatGPT Plus örneği
Malta Ekonomi Bakanlığı ve OpenAI arasında yapılan anlaşmaya göre Avrupa Birliği dijital kimliği olan her Malta vatandaşı bu aydan itibaren 1 yıl boyunca ücretsiz ChatGPT Plus aboneliği kullanabilecek. Malta’da hali hazırda 574250 kişinin yaşadığı belirtiliyor.
Türünün ilk örneği olacak Malta projesinde vatandaşların global değişimin gerisinde kalmaması için böyle bir adım atıldığını belirten yetkililer ayrıca Malta Üniversitesi iş birliği ile de ücretsiz bir yapay zekâ kursu başlattı. Abonelik için kurs almak zorunlu. Malta Dijital Yenilik Otoritesi kurslar tamamlandıktan sonra hak eden vatandaşlara abonelikleri dağıtmaya başlayacak.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
