    MAN, Türkiye’de üreteceği elektrikli otobüsü Lion’s Coach 14 E’yi görücüye çıkardı

    MAN Truck & Bus, Ankara'da üreteceği tamamen elektrikli otobüsü Lion's Coah 14 E'yi Brüksel'de görücüye çıkardı. Yolcu otobüsü olarak kullanılacak araç, 650 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    MAN, Türkiye’de üreteceği elektrikli otobüsü Lion’s Coach 14 E’yi görücüye çıkardı Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın önde gelen ticari araç üreticilerinden MAN Truck & Bus, Türkiye'de üreteceği elektrikli otobüsü Lion's Coach 14 E'yi Brüksel’de düzenlenen Busworld 2025 etkinliğinde görücüye çıkardı. Lion's Coach 14 E'nin üretimi, Ankara'daki MAN fabrikasında gerçekleşecek. Zaten aracın prototipi de ilk olarak MAN’ın Ankara Ürün Geliştirme Merkezi’nde sergilenmişti. Araç, Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli uzun yol otobüslerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Lion's Coach 14 E, 650 Kilometreye Kadar Menzil Sunabiliyor

    Lion’s Coach 14 E, MAN eTruck sürüş teknolojisi ve Nuremberg tesislerinde üretilen NMC batarya paketlerini bir araya getiriyor. Kullanılabilir enerji kapasitesi 320 ila 480 kWh arasında değişen otobüs, ideal koşullar altında 650 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu da otobüsün tek şarjla İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir arasında sefer yapabileceği anlamına geliyor.

    63 yolcu kapasitesine sahip otobüs, bagaj alanından ödün vermeden uzun yol taşımacılığında kullanım imkânı sağlıyor. Aerodinamik tasarımı sürtünmeyi azaltırken, iç mekândaki 53 StyleLine Select koltuklar, dizel modellerle eşdeğer bir konfor sunuyor.

    Busworld Europe 2025’teki MAN standında, 2025 model yılı için güncellenen Lion’s City 12 E de sergileniyor. Yeni yüksek yoğunluklu batarya paketleri, geliştirilmiş güvenlik sistemleri ve esnek şarj imkânlarıyla öne çıkan otobüs, şehir içi elektrikli taşımacılıkta performans ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Lion’s Intercity EfficientHybrid, NEOPLAN Skyliner ve Tourliner modelleri ile MAN TGE Next Level minibüsler de sergide yer alan diğer modeller arasında.

    Türkiye’de üretilmesi planlanan Lion’s Coach 14 E, MAN’ın elektrikli ulaşım stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Bu hem Türkiye’nin üretim kapasitesini uluslararası platformda görünür kılarken, elektrikli otobüs pazarının büyümesine de katkı sağlayabilir.

