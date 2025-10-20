MAN, Türkiye’de üreteceği elektrikli otobüsü Lion’s Coach 14 E’yi görücüye çıkardı

Lion's Coach 14 E, 650 Kilometreye Kadar Menzil Sunabiliyor
Lion’s Coach 14 E, MAN eTruck sürüş teknolojisi ve Nuremberg tesislerinde üretilen NMC batarya paketlerini bir araya getiriyor. Kullanılabilir enerji kapasitesi 320 ila 480 kWh arasında değişen otobüs, ideal koşullar altında 650 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu da otobüsün tek şarjla İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir arasında sefer yapabileceği anlamına geliyor.
63 yolcu kapasitesine sahip otobüs, bagaj alanından ödün vermeden uzun yol taşımacılığında kullanım imkânı sağlıyor. Aerodinamik tasarımı sürtünmeyi azaltırken, iç mekândaki 53 StyleLine Select koltuklar, dizel modellerle eşdeğer bir konfor sunuyor.
Busworld Europe 2025’teki MAN standında, 2025 model yılı için güncellenen Lion’s City 12 E de sergileniyor. Yeni yüksek yoğunluklu batarya paketleri, geliştirilmiş güvenlik sistemleri ve esnek şarj imkânlarıyla öne çıkan otobüs, şehir içi elektrikli taşımacılıkta performans ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Lion’s Intercity EfficientHybrid, NEOPLAN Skyliner ve Tourliner modelleri ile MAN TGE Next Level minibüsler de sergide yer alan diğer modeller arasında.
Türkiye’de üretilmesi planlanan Lion’s Coach 14 E, MAN’ın elektrikli ulaşım stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Bu hem Türkiye’nin üretim kapasitesini uluslararası platformda görünür kılarken, elektrikli otobüs pazarının büyümesine de katkı sağlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
