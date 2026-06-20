Manuel camlı elektrikli pickup Slate Truck'ın fiyatı ortaya çıktı

Fiyatı iddialı
Slate Auto, ilk duyurusunu yaptığı dönemde ABD'deki 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi teşvikini varsayarak yaklaşık 20 bin dolarlık bir başlangıç fiyatı hedefliyordu. Ancak söz konusu teşvik daha sonra yürürlükten kaldırıldı. Şimdi ise şirketin internet sitesinde kısa süreliğine görünen bilgilere göre standart menzilli Slate Truck'ın başlangıç fiyatı 24.950 dolar olacak. Bu fiyatlandırma halen iddialı.
Sızdırılan teknik bilgilere göre Slate Truck'ın arka aksında yer alan elektrik motorunda değişikliğe gidildi. Daha önce 201 beygir (150 kW) olarak açıklanan motor gücü, 181 beygire (135 kW) düşürüldü.
Buna karşın aracın yük çekme kapasitesinde önemli bir artış yapıldı. Daha önce açıklanan değerin iki katına çıkarılmasıyla birlikte çekme kapasitesi 907 kilograma yükseltildi.
Neler sunuyor?
Slate Auto'nun en iddialı taraflarından biri ise kişiselleştirme yaklaşımı. Şirket, kullanıcıların araçlarını kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi için 100'den fazla aksesuar sunmayı planlıyor. Boyasız gövde yapısı da farklı kaplama ve tasarımların uygulanmasını kolaylaştırırken standartta iki kişilik pickup olarak gelen araç, ek donanımlarla beş kişilik bir SUV veya fastback modele dönüştürülebiliyor. Araç şimdiye kadar 150 binden fazla ön sipariş topladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel