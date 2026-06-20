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    Manuel camlı elektrikli pickup Slate Truck'ın fiyatı ortaya çıktı

    Slate Truck'ın resmi tanıtımı öncesinde başlangıç fiyatı ve güncellenen teknik özellikleri sızdırıldı. Jeff Bezos destekli Slate Auto'nun aracı sektördeki mevcut yaklaşıma meydan okuyor.

    Manuel camlı elektrikli pickup Slate Truck'ın fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Jeff Bezos tarafından desteklenen elektrikli araç girişimi Slate Auto'nun büyük ilgi gören elektrikli pickup modeli Slate Truck’ın fiyatı resmi tanıtımdan önce sızdı. Şirketin internet sitesinde kısa süreliğine yayınlanan bilgiler, aracın başlangıç fiyatı ve bazı teknik özelliklerinde değişiklik yapıldığını ortaya koydu.

    Fiyatı iddialı

    Slate Auto, ilk duyurusunu yaptığı dönemde ABD'deki 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi teşvikini varsayarak yaklaşık 20 bin dolarlık bir başlangıç fiyatı hedefliyordu. Ancak söz konusu teşvik daha sonra yürürlükten kaldırıldı. Şimdi ise şirketin internet sitesinde kısa süreliğine görünen bilgilere göre standart menzilli Slate Truck'ın başlangıç fiyatı 24.950 dolar olacak. Bu fiyatlandırma halen iddialı.

    Manuel camlı elektrikli pickup Slate Truck'ın fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu fiyat bilgisi ve teknik detaylar birkaç saat boyunca erişilebilir kaldıktan sonra kaldırıldı. Ancak ekran görüntüleri kullanıcılar tarafından Slate forumlarında paylaşılırken, resmi tanıtımın 24 Haziran'da gerçekleştirileceği doğrulandı. Fiyatın ve tüm teknik özelliklerin de bu etkinlikte kesinleşmesi bekleniyor.

    Sızdırılan teknik bilgilere göre Slate Truck'ın arka aksında yer alan elektrik motorunda değişikliğe gidildi. Daha önce 201 beygir (150 kW) olarak açıklanan motor gücü, 181 beygire (135 kW) düşürüldü.

    Buna karşın aracın yük çekme kapasitesinde önemli bir artış yapıldı. Daha önce açıklanan değerin iki katına çıkarılmasıyla birlikte çekme kapasitesi 907 kilograma yükseltildi.

    Neler sunuyor?

    Manuel camlı elektrikli pickup Slate Truck'ın fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Slate Auto, elektrikli araç pazarında alışılmış yaklaşımın dışına çıkıyor. Şirket, gelişmiş dijital donanımlar yerine maliyeti düşük, sade ve kullanıcı tarafından kolayca kişiselleştirilebilen bir pickup geliştirdi. Bilgi-eğlence ekranı bulunmayan, manuel camlarla sunulan araç, kompakt boyutları ve modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Konfigürasyona göre 240 ila 386 km menzil ve 30 dakikada %80 şarj sunuyor.

    Slate Auto'nun en iddialı taraflarından biri ise kişiselleştirme yaklaşımı. Şirket, kullanıcıların araçlarını kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi için 100'den fazla aksesuar sunmayı planlıyor. Boyasız gövde yapısı da farklı kaplama ve tasarımların uygulanmasını kolaylaştırırken standartta iki kişilik pickup olarak gelen araç, ek donanımlarla beş kişilik bir SUV veya fastback modele dönüştürülebiliyor. Araç şimdiye kadar 150 binden fazla ön sipariş topladı.

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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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