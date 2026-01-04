Maren Maraş Elektrik, Aydın'da iki yeni jeotermal enerji santralini devreye aldı

Aydın'da Kurulan Nezihe Beren 2 ve Emir JES'leri Tam Kapasiteyle Faaliyete Geçti
Aydın'da iki yeni jeotermal enerji santralinin (JES) kurulması için daha önce Maren Maraş Elektrik ile anlaşan Exergy, bu iki JES'in kısa süre önce devreye alındığını duyurdu. Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yeait Nezihe Beren 2 santrali 13 MWe, Emir santrali ise 33 MWe kapasiteyle faaliyete geçti.
Exergy Türkiye, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "30 Kasım 2025 tarihinde Bakanlık kabullerinin tamamlanmasının ardından her iki santral de tamamen devreye alınmış ve işletmeye geçmiştir. Sözleşme imzasından itibaren 13 aydan kısa bir sürede teslim edilen bu projeler, Exergy ile Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki devam eden iş birliğinde önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir."
Exergy ile Maren Maraş arasındaki anlaşma ilk duyurulduğunda, toplam 46 MWe kapasiteli iki JES'in kurulacağı duyurulmuştu. Exergy tarafından yapılan yeni açıklamada paylaşılan rakamlar, her iki tesisin de tam kapasiteyle çalışmaya başladığını gösteriyor.
Kipaş Holding Enerji Grubu şirketlerinden olan Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye jeotermal elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor. Aydın ve İzmir'de toplam yedi jeotermal santral işleten şirket, önümüzdeki dönemde yapılacak yeni yatırımlarla yenilenebilir enerji kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor. Nitekim Aydın'ın Germencik ilçesi sınırları içinde her biri 33 MW kurulu gücünde 3 üniteli bir JES kurmak için de şimdiden çalışmalara başlanmış durumda.