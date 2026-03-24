Meta’da yönetim devrimi: Zuckerberg, kendi AI CEO’sunu geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Meta, metaverse yatırımlarında yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından yeniden yapılanma sürecinde bir süredir büyük oranda yapay zekaya odaklanmış durumda. Bu dönüşüm sadece çalışanların verimliliğini artırmakla sınırlı olmayacak. Zira CEO Mark Zuckerberg, üst düzey kararları alabilecek bir “yapay zeka CEO’su” geliştirme çalışmalarına başlamış durumda.

Süreçleri hızlandıracak

Bu yeni yapay zeka ajanı, Zuckerberg’in şirket içindeki gelişmeleri hızlıca takip etmesine ve karar alma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olacak. Ancak Zuckerberg’in kendisi işten çıkarılacak gibi görünmüyor... Bu durum, esasen 78.000 kişilik Meta çalışan kadrosunda “yerine konulabilir” olarak görülen binlerce kişi için geçerli olacak.

Zuckerberg, şirketin geleceğinde her çalışanın bir yapay zeka asistanıyla birlikte çalışacağı bir vizyon çiziyor. İlk denemeyi kendi üzerinde başlatan CEO, bu yapay zeka ajanının kendisine şirket genelindeki olaylar hakkında özet bilgi sunacağını ve karar süreçlerinde gerekli verileri daha hızlı sağlayacağını düşünüyor. Şirketin yapısında, fazla hiyerarşi ve gereksiz iş tekrarları olduğuna inanan Zuckerberg, AI’ın soru ve talep zincirlerini kısaltarak karar alma sürecini hızlandırmasını hedefliyor. Ancak, yapay zekanın zaman zaman hatalı veya doğrulanmamış bilgi sunabilme eğilimi, bu adımın bazı beklenmedik sonuçlar doğurabileceğinin sinyalini veriyor.

Zuckerberg’in kendisi için bir yapay zeka asistanı geliştirirken, şirketin diğer çalışanları işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Reuters’ın geçtiğimiz hafta verdiği habere göre Meta önümüzdeki haftalarda iş gücünün yüzde 20’sini azaltmayı planlıyor.

Meta, son yıllarda yapay zeka alanında büyük yatırım yapmış durumda ve önümüzdeki dönemde bu alana 135 milyar dolar daha yatırmayı hedefliyor. Bu devasa yatırımı finanse etmek için yapılacak ilk kesintiler genellikle çalışanlarla ilgili oluyor.

Mark Zuckerberg kendi AI CEO'sunu geliştiriyor

