    Mark Zuckerberg, 14 milyar dolar verip Meta'ya transfer ettiği Scale AI ekibiyle anlaşamıyor

    Geçtiğimiz yıl 14.3 milyar dolar ödeyerek Scale AI ekibini Meta'ya transfer eden Mark Zuckerberg, yapay zeka departmanının başına getirdiği Scale CEO'su Alexandr Wang ile ters düşmeye başladı.

    Mark Zuckerberg, Meta'nın AI patronuyla anlaşamıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında zirveye oynayabilmek için kesenin ağzını açan Meta, geçtiğimiz yıl bu alanda dev yatırımlar yaparken, AI departmanına da önemli transferler yaptı. Yapay zeka departmanı için bir "Avengers ekibi" toplamak istediğini söyleyen Mark Zuckerberg, bunun için kayda değer teklifler yaparak dikkat çekici pek çok ismi Meta'ya transfer etti ve yepyeni bir ekip kurdu. Ancak gelen son haberlere bakılırsa, Zuckerberg'in bu Avengers projesi umduğu gibi gitmiyor.

    Mark Zuckerberg'in bu girişimi sırasında yaptığı en önemli hamlelerden biri, 14.3 milyar dolar ödeyerek Scale AI'yı satın almasıydı. Duyurulduğu dönemde epey ses getiren bu anlaşmayla birlikte Scale AI'ın kurucusu Alexandr Wang de Meta'ya geçti ve şirketin yeni AI departmanının başına geçti. Her iki taraf da bu yeni ortaklık hakkında oldukça heyecanlı görünüyordu. Ancak bu hafta Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre, ikili arasındaki ilişki giderek kötüleşiyor. İki ismin, şirketin yapay zeka stratejisi konusunda bir türlü anlaşamadığı belirtiliyor.

    Alexandr Wang, Mark Zuckerberg'in Yönetim Tarzından Rahatsız

    İşi kurmaylarına devredip geri çekilmek yerine Meta'daki her işe karışmayı tercih eden Mark Zuckerberg'in yönetim tarzının Alexandr Wang tarafından pek hoş karşılanmadığı söyleniyor. Diğer yandan Meta'nın eski yöneticileri ise 600 milyar dolar hacmi olan bu dev departmanın Alexandr Wang gibi genç ve görece tecrübesiz bir isme emanet edilmesine şüpheyle bakıyor. Bu da Meta ile Scale AI ekipleri arasındaki gerilimin tırmanmasına sebep oluyor.

    Bu gerilim, geçtiğimiz sonbaharda yapılan kritik bir strateji toplantısında iyice görünür hâle geldi. Alexandr Wang’in ekibi, Meta’nın uzun süredir şirkette olan üst düzey yöneticileri ile karşı karşıya geldi. Meta CTO'su Andrew Bosworth, Meta’nın bir sonraki nesil yapay zekâ modellerinin Instagram ve Facebook verileriyle eğitilmesini, böylece reklam ve ana ürünlerde hızlı kazanımlar elde edilmesini savunurken; Wang buna net biçimde karşı çıktı. Wang’e göre Meta’nın önceliği, kısa vadeli ürün entegrasyonları değil, OpenAI ve Google ile rekabet edebilecek temel yapay zekâ modelleri inşa etmek olmalıydı; bunun bedeli geçici gecikmeler olsa bile.

    Kulislere yansıyan iddialara göre bu fikir ayrılığı zamanla şirket içinde bir “biz ve onlar” kültürüne dönüştü. Wang’in ekibi kendisini süper zekânın mimarları olarak görürken, Meta’nın deneyimli yöneticilerinin reklam gelirleri ve kısa vadeli hedeflere odaklandığı, bunun da arada oluşan çatlağı büyüttüğü söyleniyor. Gerilim Kasım ayında bir başka kritik gelişmeyle derinleşti: Meta’nın baş yapay zekâ bilimcisi ve Turing Ödüllü Yann LeCun, Wang’e bağlı çalışmayı reddederek şirketten ayrıldı ve verdiği bir röportajda Wang’i “tecrübesiz” olmakla eleştirdi.

    Ocak ayında Zuckerberg’in Meta Compute adını verdiği ve doğrudan kendisine bağlı yeni bir üst yapı duyurması ise tabloyu daha da netleştirdi. Bu hamle, kritik altyapı kararlarını Wang’in yetki alanının üstüne taşıyarak kontrolü merkezileştirdi. Aynı dönemde Reality Labs’te yaklaşık 1.500 kişinin işten çıkarılması, bir dönem MetaVerse fikrinin peşine takılan Zuckerberg’in şimdilerde rotasını kesin biçimde yapay zekâya çevirdiğini gösteriyor.

