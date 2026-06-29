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    Mark Zuckerberg şimdi de gözünü online bahis işine dikti: Sosyal medyaya entegre edebilir

    Online bahis dünyasında dönen paranın giderek artması Mark Zuckerberg'i de harekete geçirmiş görünüyor. Meta'yı sürekli farklı bir yola sürükleyen Zuckerberg, şimdi de bu alana girmek istiyor.

    Mark Zuckerberg şimdi de gözünü online bahis işine dikti Tam Boyutta Gör
    Bugün artık toplumsal bir krize dönüşmenin eşiğinde dolaşan online bahis çılgınlığı, Türkiye'de daha çok spor müsabakaları üzerine yapılan bahislerle ilerliyor. Ancak son dönemde ABD'de iş iyice çığırından çıkmış durumda. Seçim sonuçlarından jeopolitik gelişmelere kadar hemen hemen her konuda spekülatif bahisler açan PolyMarket ve Kalshi gibi platformlar giderek daha da büyüyor. Bu platformlara akan para her geçen gün artarken, online bahis bağımlılığı da giderek daha fazla dile getirilen bir soruna dönüşüyor. Hatta ABD'de artan aile içi şiddet olayları ve intihar vakaları bile buna bağlanıyor.

    Ancak pek çok uzmanın toplumsal bir kriz gördüğü yerde Mark Zuckerberg fırsat görüyor. Nitekim gelen son haberler, Zuckerberg'in şimdi Meta'yı da benzer bir yola sürükleyebileceğini gösteriyor.

    Meta, Arena Adlı Bir Bahis Uygulaması Geliştiriyor

    New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Zuckerberg, Meta bünyesinde "Arena" adını taşıyan yeni bir tahmin piyasası uygulaması geliştiriyor. (Polymarket ve Kalshi gibi platformlar kendilerini "tahmin piyasası" olarak lanse ediyor olsalar da bunlar özünde online bahis uygulamaları.) Şirketin aynı zamanda sektörün önde gelen platformları arasında yer alan Polymarket ve Kalshi ile olası iş birliklerini değerlendirdiği belirtiliyor. Meta'nın bu sistemi özellikle 18-34 yaş aralığındaki kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarladığı belirtiliyor.

    Online Bahis Facebook ve Messenger'a Entegre Edilebilir

    Şirketin planı yalnızca bağımsız bir uygulama geliştirmekle sınırlı değil. Habere göre Meta, Arena'nın bazı özelliklerini doğrudan Facebook ve Messenger'a entegre etmeyi de değerlendiriyor. Böylece kullanıcılar grup sohbetlerinde, haber akışında ya da izledikleri videoların altında belirli olaylar hakkında tahmin yapıp bunlara para yatırabilecek. Yani tahmin piyasaları, sosyal medya deneyiminin doğal bir parçası hâline getirilecek. Arena'nın geliştirilmesine liderlik eden Meta yöneticilerinden Ime Archibong'un şirket içinde paylaştığı mesajlar da bu stratejiyi doğruluyor. 

    Tahmin edeceğiniz üzere bu plan daha şimdiden tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. Instagram ve Facebook'un gibi uygulamaların özellikle de gençlerde bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığı uzun süredir konuşuluyor. Hatta Zuckerberg bu yüzden bir dava süreciyle de yüz yüze kalmıştı. İşin daha bu kısmı tartışılırken, bir de buna sürekli kullanıcıların elinin altında olacak bir bahis/kumar sisteminin eklenmesi, bağımlılık meselesini daha da endişe verici bir hâle getiriyor. Çünkü bu dönüşüm yaşanırsa, sosyal medya bağımlılığının kumar bağımlılığına evrilmesinin de önü açılmış olacak.

    Nitekim ABD'de yapılan araştırmalar da bu kaygıları destekler nitelikte. Spor bahislerinin yasallaştığı eyaletlerde kumar bağımlılığı tanısı alan kişi sayısının son yıllarda önemli ölçüde arttığı, en büyük artışın ise 18-29 yaş grubunda görüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar, bahis mekaniklerinin sosyal medya akışlarına, mesajlaşma uygulamalarına ve viral içeriklere entegre edilmesinin bu eğilimi daha da hızlandırabileceğini düşünüyor.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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