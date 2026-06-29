Mark Zuckerberg şimdi de gözünü online bahis işine dikti: Sosyal medyaya entegre edebilir

Ancak pek çok uzmanın toplumsal bir kriz gördüğü yerde Mark Zuckerberg fırsat görüyor. Nitekim gelen son haberler, Zuckerberg'in şimdi Meta'yı da benzer bir yola sürükleyebileceğini gösteriyor.
Meta, Arena Adlı Bir Bahis Uygulaması Geliştiriyor
New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Zuckerberg, Meta bünyesinde "Arena" adını taşıyan yeni bir tahmin piyasası uygulaması geliştiriyor. (Polymarket ve Kalshi gibi platformlar kendilerini "tahmin piyasası" olarak lanse ediyor olsalar da bunlar özünde online bahis uygulamaları.) Şirketin aynı zamanda sektörün önde gelen platformları arasında yer alan Polymarket ve Kalshi ile olası iş birliklerini değerlendirdiği belirtiliyor. Meta'nın bu sistemi özellikle 18-34 yaş aralığındaki kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarladığı belirtiliyor.
Online Bahis Facebook ve Messenger'a Entegre Edilebilir
Şirketin planı yalnızca bağımsız bir uygulama geliştirmekle sınırlı değil. Habere göre Meta, Arena'nın bazı özelliklerini doğrudan Facebook ve Messenger'a entegre etmeyi de değerlendiriyor. Böylece kullanıcılar grup sohbetlerinde, haber akışında ya da izledikleri videoların altında belirli olaylar hakkında tahmin yapıp bunlara para yatırabilecek. Yani tahmin piyasaları, sosyal medya deneyiminin doğal bir parçası hâline getirilecek. Arena'nın geliştirilmesine liderlik eden Meta yöneticilerinden Ime Archibong'un şirket içinde paylaştığı mesajlar da bu stratejiyi doğruluyor.
Tahmin edeceğiniz üzere bu plan daha şimdiden tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. Instagram ve Facebook'un gibi uygulamaların özellikle de gençlerde bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığı uzun süredir konuşuluyor. Hatta Zuckerberg bu yüzden bir dava süreciyle de yüz yüze kalmıştı. İşin daha bu kısmı tartışılırken, bir de buna sürekli kullanıcıların elinin altında olacak bir bahis/kumar sisteminin eklenmesi, bağımlılık meselesini daha da endişe verici bir hâle getiriyor. Çünkü bu dönüşüm yaşanırsa, sosyal medya bağımlılığının kumar bağımlılığına evrilmesinin de önü açılmış olacak.
Nitekim ABD'de yapılan araştırmalar da bu kaygıları destekler nitelikte. Spor bahislerinin yasallaştığı eyaletlerde kumar bağımlılığı tanısı alan kişi sayısının son yıllarda önemli ölçüde arttığı, en büyük artışın ise 18-29 yaş grubunda görüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar, bahis mekaniklerinin sosyal medya akışlarına, mesajlaşma uygulamalarına ve viral içeriklere entegre edilmesinin bu eğilimi daha da hızlandırabileceğini düşünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş