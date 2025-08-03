Marka krizi: Apple, sinema zinciri Apple Cinemas'a dava açtı

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Tam Boyutta Gör Apple, ABD merkezli Apple Cinemas isimli sinema zincirine marka hakkı ihlali gerekçesiyle dava açtı. Şirketin Massachussetts federal mahkemesine sunduğu dilekçede, Apple Cinemas'ın kendi markasını kullanarak tüketicilerde kafa karışıklığı yarattığı ve bu durumu kasıtlı olarak yaptığı ifade edildi.

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Apple Cinemas 2013 yılında kuruldu ve bugüne kadar yalnızca ABD'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteriyordu. Ancak geçtiğimiz ay San Francisco'da yeni bir sinema açan şirket, ülke genelinde 100 sinemaya ulaşmayı hedefliyor. Bu genişleme planının Apple'ın merkezine ve mağazalarına yakın bölgeleri de kapsaması, teknoloji devini yasal yola başvurmaya itti.

Apple, markasını ve müşterilerini korumak istiyor

Apple'ın dava dilekçesinde, "Apple Cinemas'ın ülke çapında büyüme planları ve halk arasında Apple'ın bu sinemalarla bağlantılı olduğu yönündeki yaygın yanlış kanı nedeniyle markamızı ve müşterilerimizi korumak için dava açmaktan başka çaremiz kalmadı." ifadelerine yer verildi.

Tam Boyutta Gör Apple, davadan önce konuyu dostane yollarla çözmek için birçok kez girişimde bulunduğunu, ancak uyarılara rağmen Apple Cinemas'ın ismini değiştirmediğini vurguladı. Şirket, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda kullanıcıların sinema zincirini Apple ile karıştırdığına dair örnekler sundu.

Şu anda 14 sineması bulunan Apple Cinemas'ın kurucuları ise isim seçiminde herhangi bir kötü niyet olmadığını, markanın aslen Rhode Island'daki Apple Valley isimli bir alışveriş merkezinde açılması planlanan sinema projesi nedeniyle bu adı aldığını savunuyor. Apple ise mahkemeden, Apple Cinemas markasının kullanılmasının yasaklanmasını ve maddi tazminat talebini karara bağlamasını istiyor.

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