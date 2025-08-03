Marka krizi: Apple, sinema zinciri Apple Cinemas'a dava açtı

Apple Cinemas 2013 yılında kuruldu ve bugüne kadar yalnızca ABD'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteriyordu. Ancak geçtiğimiz ay San Francisco'da yeni bir sinema açan şirket, ülke genelinde 100 sinemaya ulaşmayı hedefliyor. Bu genişleme planının Apple'ın merkezine ve mağazalarına yakın bölgeleri de kapsaması, teknoloji devini yasal yola başvurmaya itti.
Apple, markasını ve müşterilerini korumak istiyor
Apple'ın dava dilekçesinde, "Apple Cinemas'ın ülke çapında büyüme planları ve halk arasında Apple'ın bu sinemalarla bağlantılı olduğu yönündeki yaygın yanlış kanı nedeniyle markamızı ve müşterilerimizi korumak için dava açmaktan başka çaremiz kalmadı." ifadelerine yer verildi.
Şu anda 14 sineması bulunan Apple Cinemas'ın kurucuları ise isim seçiminde herhangi bir kötü niyet olmadığını, markanın aslen Rhode Island'daki Apple Valley isimli bir alışveriş merkezinde açılması planlanan sinema projesi nedeniyle bu adı aldığını savunuyor. Apple ise mahkemeden, Apple Cinemas markasının kullanılmasının yasaklanmasını ve maddi tazminat talebini karara bağlamasını istiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: