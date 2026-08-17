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Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracına (SİDA) yeni bir yetenek daha kazandırıldı. SEFİNE Tersanesi ile ASELSAN iş ortaklığında geliştirilen ve Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracı olan MARLİN, MALAMAN Akıllı Dip Mayını'nı otonom ve uzaktan kontrollü şekilde denize bırakma görevini gerçekleştirdi.

Mayın harbinde yeni dönem

MARLİN, daha önce su üstündeki mayınları tespit ederek sınıflandırabiliyordu. Şimdi ise bir yıl süren çalışmalar kapsamında, mayın döküş harekatı da insansızlaştırılmış oldu.

Sistemlerin doğrulama ve testleri SEFİNE Tersanesi'nde tamamlandı. Eğitim maksatlı MALAMAN mayını kullanılarak gerçekleştirilen testlerde MARLİN SİDA'nın hem otonom hem de uzaktan kontrollü modlarda planlanan mayın döküş görevini yerine getirdiği doğrulandı.

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Bu kabiliyetle Türkiye, insansız deniz araçlarıyla mayın dökme yeteneğine sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdi. Öte yandan MARLİN platformu farklı görevlere uygun şekilde konfigüre edilebiliyor.

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Amfibi gemiler ile üs ve limanlardan göreve başlayabilen 15 metre uzunluğundaki MARLİN, alüminyum gövdeye sahip ve 36 knot hıza ulaşabiliyor. MARLİN'den TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KUZGUN-KY (Katı Yakıtlı) Seyir Füzesi veya ÇAKIR Seyir Füzesi atılabiliyor. Aynı zamanda MARLIN 100 EW konfigürasyonuyla elektronik harp de yapabiliyor.

MARLİN SİDA özellikleri

Uzunluk: 15 metre

Genişlik: 3,85 metre

Deplasman: 21 ton

Maksimum Seyir Hızı: 36 knottan fazla

Otonom Seviyesi: 3

Çalışma Süresi: 24 saat

Seyir Menzili: 400 NM

Faydalı Yük Kapasitesi: Maksimum 4 ton

İstihbarat, keşif, gözetleme

Su üstü harbi ve elektronik harp

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MARLİN SİDA artık otonom olarak mayın dökebiliyor

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