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    MARLİN SİDA artık otonom olarak mayın dökebiliyor

    SEFİNE Tersanesi ve ASELSAN imzalı MARLİN SİDA, MALAMAN Akıllı Dip Mayını'nı otonom ve uzaktan kontrollü şekilde denize bırakarak insansız mayın dökme kabiliyetini başarıyla test etti.

    MARLİN SİDA artık otonom olarak mayın dökebiliyor Tam Boyutta Gör

    Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracına (SİDA) yeni bir yetenek daha kazandırıldı. SEFİNE Tersanesi ile ASELSAN iş ortaklığında geliştirilen ve Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracı olan MARLİN, MALAMAN Akıllı Dip Mayını'nı otonom ve uzaktan kontrollü şekilde denize bırakma görevini gerçekleştirdi.

    Mayın harbinde yeni dönem

    MARLİN, daha önce su üstündeki mayınları tespit ederek sınıflandırabiliyordu. Şimdi ise bir yıl süren çalışmalar kapsamında, mayın döküş harekatı da insansızlaştırılmış oldu.

    Sistemlerin doğrulama ve testleri SEFİNE Tersanesi'nde tamamlandı. Eğitim maksatlı MALAMAN mayını kullanılarak gerçekleştirilen testlerde MARLİN SİDA'nın hem otonom hem de uzaktan kontrollü modlarda planlanan mayın döküş görevini yerine getirdiği doğrulandı.

    MARLİN SİDA artık otonom olarak mayın dökebiliyor Tam Boyutta Gör

    Bu kabiliyetle Türkiye, insansız deniz araçlarıyla mayın dökme yeteneğine sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdi. Öte yandan MARLİN platformu farklı görevlere uygun şekilde konfigüre edilebiliyor.

    Amfibi gemiler ile üs ve limanlardan göreve başlayabilen 15 metre uzunluğundaki MARLİN, alüminyum gövdeye sahip ve 36 knot hıza ulaşabiliyor. MARLİN'den TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KUZGUN-KY (Katı Yakıtlı) Seyir Füzesi veya ÇAKIR Seyir Füzesi atılabiliyor. Aynı zamanda MARLIN 100 EW konfigürasyonuyla elektronik harp de yapabiliyor.

    MARLİN SİDA özellikleri

    • Uzunluk: 15 metre
    • Genişlik: 3,85 metre
    • Deplasman: 21 ton
    • Maksimum Seyir Hızı: 36 knottan fazla
    • Otonom Seviyesi: 3
    • Çalışma Süresi: 24 saat
    • Seyir Menzili: 400 NM
    • Faydalı Yük Kapasitesi: Maksimum 4 ton
    • İstihbarat, keşif, gözetleme
    • Su üstü harbi ve elektronik harp
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