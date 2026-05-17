Mars’a yolculuk kısalabilir: NASA’nın mega motoru testte

Tam Boyutta Gör İnsanlı Mars görevleri için geliştirilen yeni nesil uzay teknolojileri arasında öne çıkan NASA’nın lityum yakıtlı manyetoplazmadinamik (MPD) iyon motoru, kritik bir yer testini başarıyla tamamladı. Şubat 2026’da Güney Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratory (JPL) tesislerinde gerçekleştirilen deneyde motor, 120 kilovata kadar güç üretmeyi başardı. NASA’ya göre bu değer, halen operasyonel olarak kullanılan en güçlü elektrikli uzay iticilerinden yaklaşık 25 kat daha yüksek. Uzay ajansı, nükleer enerjiyle desteklenmesi planlanan bu sistemin gelecekte Mars’a yapılacak insanlı görevlerin seyahat süresini ciddi ölçüde azaltabileceğini düşünüyor.

Lityum yakıtlı MPD motoru neden farklı?

Klasik iyon motorları ile NASA’nın test ettiği MPD sistemi arasında önemli teknik farklar bulunuyor. Mevcut iyon motorları genellikle ksenon gazını elektrostatik alanlarla hızlandırarak düşük fakat sürekli bir itiş gücü üretiyor. Bu sistemler yakıt açısından son derece verimli çalışsa da yüksek hızlara ulaşmaları uzun zaman alıyor. Örneğin NASA’nın Psyche uzay aracında kullanılan elektrikli iticiler, atmosferik sürtünmenin olmadığı derin uzay ortamında saatte yaklaşık 200 bin kilometre hıza ulaşabilecek kapasiteye sahip. Ancak bu maksimum hız seviyesine erişmek için yıllara yayılan bir ivmelenme süreci gerekiyor.

Yeni MPD motoru ise farklı bir prensiple çalışıyor. Sistem, lityum metal buharını plazma hâline getirerek yüksek akım ve manyetik alan yardımıyla elektromanyetik biçimde hızlandırıyor. Bu yaklaşım, klasik iyon motorlarına kıyasla çok daha yüksek itme kuvveti üretebilme potansiyeli taşıyor. Teknolojiyi anlamak için modern elektrikli otomobiller ile içten yanmalı motorlar arasındaki fark düşünülebilir. Geleneksel iyon motorları enerji verimliliğine odaklanan ekonomik sistemler gibi davranırken, MPD motorları aynı verimlilik mantığını koruyup çok daha yüksek performans üretmeye çalışıyor.

Bu teknoloji aslında tamamen yeni değil. NASA, MPD konseptinin ilk kez 1960’lı yıllarda gündeme geldiğini belirtiyor. Ancak sistemin bugüne kadar operasyonel olarak kullanılmamasının temel nedeni, aşırı yüksek enerji ihtiyacı oldu. Güneş panelleri, bu motorların ihtiyaç duyduğu güç seviyelerini karşılamak için yetersiz kalıyor. Bu nedenle NASA, MPD iticileri nükleer elektrikli itki sistemleriyle birlikte değerlendirmeye başladı. Kurumun son dönemde duyurduğu Space Reactor-1 Freedom projesi de bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor.

NASA, Blue Origin ay iniş aracı için eğitim sürecini başlatıyor 1 hf. önce eklendi

JPL’de gerçekleştirilen son testte mühendisler motoru beş farklı ateşleme döngüsünde çalıştırdı. Deney sırasında tungsten elektrotun sıcaklığı 2.800 santigrat derecenin üzerine çıktı. Bu sıcaklık seviyesi, birçok endüstriyel metalin erime noktasını aşan ekstrem koşullara işaret ediyor. Motorun parlak şekilde kızarması, sistemin teorik güç sınırlarına yaklaşmaya başladığını gösterirken aynı zamanda mühendislik açısından en büyük sorunlardan birini de ortaya koyuyor: dayanıklılık.

NASA’nın önündeki en önemli teknik engellerden biri, elektrot aşınmasını kontrol altında tutabilmek olacak. MPD motorlarında yüksek sıcaklık ve yoğun plazma akışı zamanla malzeme yüzeylerini yıpratıyor. Bu durum, motorun uzun süreli görevlerde güvenilir çalışmasını zorlaştırabiliyor. Özellikle insanlı Mars görevlerinde motorların aylar boyunca kesintisiz çalışması gerekeceği düşünüldüğünde, dayanıklılık konusu yalnızca performans değil güvenlik açısından da belirleyici hâle geliyor.

NASA’nın uzun vadeli planı ise çok daha iddialı görünüyor. Ajans, gelecekte MPD motorlarının 1 megavat seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. İnsanlı bir Mars görevi için toplamda 2 ila 4 megavat güç gerekebileceği hesaplanıyor. Bu da geleceğin Mars araçlarında birden fazla MPD motorunun birlikte kullanılabileceği anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: