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    Mars görevleri için kumda "yüzen" keşif aracı geliştirildi

    Çöl kertenkelesinin hareket etme şeklinden ilham alan bilim insanları, Mars'ın kum denizlerini kolaylıkla aşabilecek yeni bir keşif aracı geliştirdi. Araç, kumda adeta yüzüyor.

    Mars görevleri için kumda Tam Boyutta Gör
    Mars'a gönderilen keşif araçları bugüne kadar sayısız bilimsel keşfe imza atmış olsa da bu görevlerin önündeki en büyük engellerden biri hâlâ hareket kabiliyetleri olmaya devam ediyor. Özellikle gevşek kum zeminler, tekerlekli keşif araçlarının patinaj yapmasına, kuma gömülmesine ya da tamamen hareketsiz kalmasına neden olabiliyor. Nitekim geçmişte NASA'nın Spirit keşif aracı da benzer bir nedenle görevini erken sonlandırmak zorunda kalmıştı. Bilim insanları şimdi ise bu soruna doğadan ilham alan sıra dışı bir çözüm geliştirdi. Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar, Sahra Çölü'nde yaşayan ve kumun içinde adeta yüzerek ilerleyebilen bir kertenkele türünden ilham alarak, kumlu arazilerde çok daha başarılı hareket edebilen deneysel bir Mars keşif aracı geliştirdi.

    Araştırmacılar "kum balığı" (Scincus scincus) olarak bilinen küçük bir çöl kertenkelesinden ilham aldı. Bu canlı, avcılardan kaçmak ya da avlanmak için kumun altına dalıyor ve gevşek kumun içinde balıkların suda yüzmesine benzer dalgalı hareketlerle ilerliyor. Bilim insanları son yıllarda bu sıra dışı hareket mekanizmasının nasıl çalıştığını daha iyi anlamayı başardı. Würzburg Üniversitesi'ndeki ekip de elde edilen bu biyomekanik verileri kullanarak, Mars keşif araçları için tamamen yeni bir tekerlek tasarımı geliştirdi.

    Yeni Tekerlek Tasarımı Kumu Ezmek Yerine İçinde "Yüzüyor"

    Yeni geliştirilen tasarım, klasik tekerleklerden farklı bir çalışma mantığına sahip. Araştırmacılar, kum balığının kumla kurduğu etkileşimi taklit eden özel tekerlekler geliştirdi. Bu tekerlekler yalnızca ileri doğru dönmekle kalmıyor; hareket sırasında hem ileri hem de yana doğru kuvvet üreterek kumun içinde adeta yüzme benzeri bir hareket oluşturuyor. Deneylerde aracın arkasında oluşan sinüs dalgasını andıran izler de bu mekanizmanın beklendiği gibi çalıştığını doğruluyor.

    Araştırmacılar geliştirdikleri keşif aracını (Sandfish) hem kum zeminlerde hem de açık arazi koşullarında test etti. Bremen'de gerçekleştirilen deneyler, yeni tasarımın gevşek kum üzerinde istikrarlı şekilde ilerleyebildiğini gösterdi. 

    Sıradaki Hedef Daha Akıllı Hareket Edebilen Mars Araçları

    Araştırmacılar bundan sonraki aşamada yalnızca mekanik tasarıma odaklanmayacak. VaMEx projesi kapsamında geliştirilecek yeni yazılım sistemleri sayesinde keşif aracının, zemindeki kaymayı ve kuma gömülme miktarını anlık olarak analiz ederek hareketini buna göre ayarlaması hedefleniyor. Böyle bir sistem, keşif aracının yalnızca daha iyi tekerleklere sahip olmasını değil, aynı zamanda bulunduğu zemine uyum sağlayarak en uygun sürüş stratejisini belirlemesini de mümkün kılabilir. Araştırmacılara göre biyolojiden ilham alan bu yaklaşım, gelecekte Mars'ın geniş kum denizlerinde görev yapacak keşif araçlarının çok daha güvenilir ve verimli şekilde hareket etmesinin önünü açabilir.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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