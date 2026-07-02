Mars görevleri için kumda "yüzen" keşif aracı geliştirildi

Araştırmacılar "kum balığı" (Scincus scincus) olarak bilinen küçük bir çöl kertenkelesinden ilham aldı. Bu canlı, avcılardan kaçmak ya da avlanmak için kumun altına dalıyor ve gevşek kumun içinde balıkların suda yüzmesine benzer dalgalı hareketlerle ilerliyor. Bilim insanları son yıllarda bu sıra dışı hareket mekanizmasının nasıl çalıştığını daha iyi anlamayı başardı. Würzburg Üniversitesi'ndeki ekip de elde edilen bu biyomekanik verileri kullanarak, Mars keşif araçları için tamamen yeni bir tekerlek tasarımı geliştirdi.
Yeni Tekerlek Tasarımı Kumu Ezmek Yerine İçinde "Yüzüyor"
Yeni geliştirilen tasarım, klasik tekerleklerden farklı bir çalışma mantığına sahip. Araştırmacılar, kum balığının kumla kurduğu etkileşimi taklit eden özel tekerlekler geliştirdi. Bu tekerlekler yalnızca ileri doğru dönmekle kalmıyor; hareket sırasında hem ileri hem de yana doğru kuvvet üreterek kumun içinde adeta yüzme benzeri bir hareket oluşturuyor. Deneylerde aracın arkasında oluşan sinüs dalgasını andıran izler de bu mekanizmanın beklendiği gibi çalıştığını doğruluyor.
Araştırmacılar geliştirdikleri keşif aracını (Sandfish) hem kum zeminlerde hem de açık arazi koşullarında test etti. Bremen'de gerçekleştirilen deneyler, yeni tasarımın gevşek kum üzerinde istikrarlı şekilde ilerleyebildiğini gösterdi.
Sıradaki Hedef Daha Akıllı Hareket Edebilen Mars Araçları
Araştırmacılar bundan sonraki aşamada yalnızca mekanik tasarıma odaklanmayacak. VaMEx projesi kapsamında geliştirilecek yeni yazılım sistemleri sayesinde keşif aracının, zemindeki kaymayı ve kuma gömülme miktarını anlık olarak analiz ederek hareketini buna göre ayarlaması hedefleniyor. Böyle bir sistem, keşif aracının yalnızca daha iyi tekerleklere sahip olmasını değil, aynı zamanda bulunduğu zemine uyum sağlayarak en uygun sürüş stratejisini belirlemesini de mümkün kılabilir. Araştırmacılara göre biyolojiden ilham alan bu yaklaşım, gelecekte Mars'ın geniş kum denizlerinde görev yapacak keşif araçlarının çok daha güvenilir ve verimli şekilde hareket etmesinin önünü açabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş