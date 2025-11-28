Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mars’ta ilk kez yıldırım tespit edildi

    NASA’nın Perseverance aracı, Mars’ta toz fırtınaları ve toz şeytanları sırasında oluşan ilk yıldırım seslerini kaydederek gezegenin elektriksel aktivitelerini doğrudan kanıtladı.

    Mars’ta ilk kez yıldırım tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Mars’ın kurak yüzeyinde toz şeytanları (veya dalaz) aracılığıyla elektrik akımlarının oluşabileceği uzun süredir tartışılıyordu ve bilim insanları, NASA’nın Perseverance aracının topladığı veriler sayesinde bu durumun gerçek olabileceğini kanıtladı. Yeni çalışma, Mars’ta yıldırımın varlığına dair doğrudan kanıt sunuyor ve gezegenin atmosferiyle ilgili bilgilerimizi derinleştiriyor.

    Kızıl Gezegen’de de yıldırımlar var

    Perseverance Şubat 2021’de Mars’a indi ve üzerinde gezegenin seslerini kaydetmeye yarayan bir mikrofon bulunuyor. Araştırma ekibi, SuperCam mikrofonuyla kaydedilmiş 28 saatlik sesi analiz etti ve bu kayıtlar üzerinde yıldırımın karakteristik akustik imzalarını tespit etti. İki Mars yılı (yaklaşık dört Dünya yılı) boyunca toplam 55 yıldırım olayı kaydedildi. Bu olayların çoğu, Mars’taki güçlü rüzgarlar, toz şeytanları ve toz fırtınalarıyla eş zamanlı gerçekleşti. Bu da rüzgarın yıldırım oluşumunda kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

    Mars’ta ilk kez yıldırım tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Dünya’dan farklı olarak Mars’ın atmosferi çok ince olduğundan kasırgalar oluşamaz. Yüzeye yakın havanın ısınarak yükselmesi ve soğuk, yoğun hava ile karşılaşması sonucu dönmeye başlaması, tozlu bir sütun oluşturarak toz şeytanlarını meydana getiriyor. Viking misyonu, 1970’lerde Mars’ta ilk kez bu fenomeni gözlemlemiş, Curiosity ve Perseverance ise sonraki yıllarda ayrıntılı görüntülerini kaydetmişti.

    Dünya’da yıldırımlar genellikle gök gürültülü fırtınalar sırasında oluşur ancak toz şeytanları da sürtünme yoluyla elektrik yükleri üretebilir. Mars’ta benzer şekilde toz parçacıklarının birbirine sürtünmesi, elektrik yüklerinin birikmesine ve yıldırım şeklinde boşalmasına yol açıyor.

    Tabi bu yıldırımlara “mini yıldırım” demek de uygun çünkü çok küçük ve güçsüzler.  Zira çoğu olay 0,1 ila 150 nanojoule arasında gerçekleşirken, en büyük kaydedilen olay 40 milijoule seviyesindeydi. Karşılaştırmak gerekirse, Dünya’da ortalama bir bulut-yer arası yıldırım yaklaşık 1 milyar joule enerji boşaltır.

    Kaynakça https://gizmodo.com/weve-detected-lightning-on-mars-for-the-first-time-2000691996 https://www.sciencealert.com/nasa-recorded-lightning-crackling-on-mars-for-the-first-time
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Profil resmi
    sahfspeed 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 4 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 4 saat önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arteon kronik sorunları 15 40 motor yağı ile 20 50 arasındaki fark 1 doz tetanoz aşısı kaç yıl korur topa sert vurma egzersizleri gazlı araba neden su eksiltir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1
    Lenovo ThinkPad X1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum