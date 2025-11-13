Mars’ta su erozyonuyla oluşmuş mağaralar keşfedildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, Mars yüzeyinde suyun kayaçları eritmesiyle oluşmuş yeni bir mağara türüne dair ilk kanıtları ortaya çıkardı. Çin’deki Shenzhen Üniversitesi’nden Chenyu Ding ve ekibi tarafından yapılan araştırma, Kızıl Gezegen’de bugüne kadar tespit edilen ilk karstik mağara sistemlerini ortaya koydu. Bulgular, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.

Mars’ta su nedenli mağaralar

Araştırmacılar, Mars’ın kuzeybatısındaki Hebrus Valles bölgesinde yer alan sekiz farklı çöküntüyü inceledi. Önceki Mars görevlerinde haritalanmış olan bu yapılar, yüzeydeki tipik çarpma kraterlerinden farklı olarak yükseltili kenarlara veya saçılmış enkaza sahip değil. Ekip, bu çukurların aslında mağara girişleri olabileceğini ve su tarafından çözülmüş kayaçların çökmesiyle oluştuğunu belirtiyor.

Bugüne kadar Mars’ta keşfedilen mağaralar genellikle lav akıntılarının oluşturduğu tüp biçimli yapılardı. Ancak yeni araştırma, bu sekiz çukurun volkanik veya tektonik süreçlerden değil, suyun çözme etkisinden kaynaklandığını gösteriyor. Böylece, Mars’ta tamamen yeni bir mağara oluşum sınıfı tanımlanmış oldu.

NASA aracının verileri incelendi

Tam Boyutta Gör Ding ve ekibi, NASA’nın Mars Global Surveyor uzay aracında bulunan Thermal Emission Spectrometer (TES) verilerini analiz etti. Sonuçlar, mağara çevresindeki kayaçların karbonat ve sülfat bakımından zengin olduğunu ortaya koydu. Bunlar, Dünya’da da olan ve suyla kolayca çözülebilen türden mineraller. Bu bulgu, Mars’ın geçmişte uzun süreli su varlığına ev sahipliği yaptığına dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Ekip ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntülerden yararlanarak çukurların 3 boyutlu yapısal modellerini oluşturdu. Elde edilen modeller, bu yapıların çökme biçimlerinin su kaynaklı erozyonla tutarlı, volkanik veya tektonik kökenli olmayan yapılar olduğunu doğruladı.

Su, gezegenler oluşurken kendiliğinden ortaya çıkıyor 1 gün önce eklendi

Bilim insanlarına göre bu yeni karstik mağaralar Mars’ta geçmiş veya olası yaşamın izlerini aramak için en umut verici bölgelerden biri olabilir. Çünkü mağaralar, yüzeydeki yoğun radyasyondan, sıcaklık dalgalanmalarından ve toz fırtınalarından korunaklı alanlar sunuyor. Bu nedenle araştırmacılar, gelecekteki insanlı ya da robotik Mars görevlerinde bu mağaraların öncelikli keşif hedefi haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla buralarda yaşam izleri bulunmasa bile bu doğal yapılar, astronotlar için geçici barınak veya iniş bölgesi olarak da değerlendirilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Mars’ta su erozyonuyla oluşmuş mağaralar keşfedildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: