Teknoloji Editörü
Apple’ın Mart ayında yeni MacBook Air, iPad Pro ve iPad modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. iOS 17.4 güncellemesi de Mart ayı içinde yayınlanacak. İşte Mart ayında tanıtılması beklenen Apple ürünleri:
Yeni Mac ve iPad’ler
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Yeni iPad Pro modellerinin daha canlı OLED ekranlarla donatılmış ilk iPad’ler olması bekleniyor. M3 çip, MagSafe kablosuz şarj, daha büyük trackpad sunan yeniden tasarlanmış Magic Keyboard ve yatay ön kamera, beklenen iPad Pro özellikleri arasında. Pro model dışında, güncellenmiş 10.9 inç ve daha büyük 12.9 inç ekranlı iPad Air tanıtılabilir. M2 çip, yeniden tasarlanmış arka kamera çıkıntısı, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği, yeni iPad Air modellerinden beklenen özellikler.
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13 inç ve 15 inç MacBook Air’ın Apple M3 çipiyle güncellenmesi bekleniyor. M2 çipine göre performans artışı ve oyunlarda gelişmiş grafik işleme için donanımla hızlandırılmış ışın izleme gibi avantajlar sağlayacağı zaten biliniyor. Tasarım değişikliği beklenmiyor ancak diğer Mac’ler gibi WiFi 6E desteği kazanacak. Hatırlatma açısından, Apple, Ekim 2023’te 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac’in M3 çipiyle güncellenmiş sürümünü çıkarmıştı.
iOS 17.4
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Apple, AB için App Store’da önemli değişiklikler içeren iOS 17.4 güncellemesini Mart ayında yayınlayacak. Bu güncellemeyle gelen yeni özelliklerin çoğu Türkiye’deki kullanıcıları ilgilendirmiyor. AB’deki değişikliklere ek olarak, Apple Podcast uygulamasını kullananlar için transkript özelliği, HomePod için SharePlay, yeni emojiler, sanal kart numarası oluşturarak Apple Cash kartı web sitelerinde kullanma, yeni CarPlay uygulamaları, iOS 17.4 ile gelecek. Mart ayında iOS 17.4 ile birlikte iPadOS 17.4, macOS 14.4, watchOS 10.4, tvOS 17.4 ve visionOS 1.1 güncellemeleri yayınlanacak.
Yeni iPhone rengi
Apple, genelde Mart veya Nisan ayında iPhone için yeni renk seçeneği ekliyor. Hatırlatma açısından, Mart 2023’te sarı iPhone 14 ve 14 Plus, Mart 2022’de yeşil iPhone 13, 13 mini ve 13 Pro, Nisan 2021’de mor iPhone 12 ve 12 mini satışa çıkmıştı.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.