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    Mart ayında tanıtılması beklenen Apple ürünleri

    Her sene Mart ayı Apple için hareketli geçiyor. Bu sene de öyle olacak gibi; Uzun süredir yenilenmeyen iPad'ler heyecanla beklenirken, yeni MacBook modelleri de tanıtılabilir.

    Apple’ın Mart ayında yeni MacBook Air, iPad Pro ve iPad modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. iOS 17.4 güncellemesi de Mart ayı içinde yayınlanacak. İşte Mart ayında tanıtılması beklenen Apple ürünleri:

    Yeni Mac ve iPad’ler

    M3 12.9 inç iPad Pro Tam Boyutta Gör
    Yeni iPad Pro modellerinin daha canlı OLED ekranlarla donatılmış ilk iPad’ler olması bekleniyor. M3 çip, MagSafe kablosuz şarj, daha büyük trackpad sunan yeniden tasarlanmış Magic Keyboard ve yatay ön kamera, beklenen iPad Pro özellikleri arasında. Pro model dışında, güncellenmiş 10.9 inç ve daha büyük 12.9 inç ekranlı iPad Air tanıtılabilir. M2 çip, yeniden tasarlanmış arka kamera çıkıntısı, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği, yeni iPad Air modellerinden beklenen özellikler.
    MacBook Air M3 Tam Boyutta Gör
    13 inç ve 15 inç MacBook Air’ın Apple M3 çipiyle güncellenmesi bekleniyor. M2 çipine göre performans artışı ve oyunlarda gelişmiş grafik işleme için donanımla hızlandırılmış ışın izleme gibi avantajlar sağlayacağı zaten biliniyor. Tasarım değişikliği beklenmiyor ancak diğer Mac’ler gibi WiFi 6E desteği kazanacak. Hatırlatma açısından, Apple, Ekim 2023’te 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac’in M3 çipiyle güncellenmiş sürümünü çıkarmıştı.

    iOS 17.4

    iOS 17.4 beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, AB için App Store’da önemli değişiklikler içeren iOS 17.4 güncellemesini Mart ayında yayınlayacak. Bu güncellemeyle gelen yeni özelliklerin çoğu Türkiye’deki kullanıcıları ilgilendirmiyor. AB’deki değişikliklere ek olarak, Apple Podcast uygulamasını kullananlar için transkript özelliği, HomePod için SharePlay, yeni emojiler, sanal kart numarası oluşturarak Apple Cash kartı web sitelerinde kullanma, yeni CarPlay uygulamaları, iOS 17.4 ile gelecek. Mart ayında iOS 17.4 ile birlikte iPadOS 17.4, macOS 14.4, watchOS 10.4, tvOS 17.4 ve visionOS 1.1 güncellemeleri yayınlanacak.

    Yeni iPhone rengi

    Apple, genelde Mart veya Nisan ayında iPhone için yeni renk seçeneği ekliyor. Hatırlatma açısından, Mart 2023’te sarı iPhone 14 ve 14 Plus, Mart 2022’de yeşil iPhone 13, 13 mini ve 13 Pro, Nisan 2021’de mor iPhone 12 ve 12 mini satışa çıkmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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