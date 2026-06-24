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    Martı TAG davasında karar çıktı: Yeniden istinaf yolu göründü

    Mahkeme Martı TAG hizmetlerinin web sitesi ile mobil uygulamasının her türlü mecrada sunulmasına ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesine engelleme kararı verdi. Karar, istinafa taşınacak.

    Martı TAG davasında karar çıktı: Yeniden istinaf yolu göründü Tam Boyutta Gör
    Mahkeme Martı TAG hizmetlerinin web sitesi ile mobil uygulamasının her türlü mecrada sunulmasına ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesine engelleme kararı verdi. Martı TAG uygulamasının sahibi Oğuz Alper Öktem ise, uygulamanın tedbiren durdurulması talebinin reddedildiğini ve istinaf yolunun açık olduğunu söyleyerek kapatma kararı olmadığını söyledi.

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) Martı TAG hizmetine karşı açtığı davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, Martı TAG ve TAG Sürücü hizmetlerinin web sitesi, mobil uygulama ve diğer tüm mecralarda sunulmasının yanı sıra reklam faaliyetlerinin de durdurulmasına hükmetti. Buna karşın uygulamaya erişim engeli getirilmesi yönündeki ihtiyati tedbir talebi kabul edilmedi.

    Karar henüz kesinleşmezken tarafların istinaf başvurusunda bulunma hakkı bulunuyor.

    Mahkeme: Martı TAG haksız rekabet oluşturuyor

    Martı TAG davasında karar çıktı: Yeniden istinaf yolu göründü Tam Boyutta Gör
    Davada verilen karara göre mahkeme, Martı TAG hizmetinin haksız rekabet oluşturduğu sonucuna ulaştı. Yedinci duruşmada açıklanan hüküm kapsamında Martı TAG ve TAG sürücü hizmetlerinin internet sitesi ile mobil uygulamasının çeşitli mecralarda sunulması ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi yasaklandı.

    Taksiciler kararı zafer olarak değerlendirdi

    Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, mahkemenin Martı TAG'ın haksız rekabet oluşturduğunu tescillediğini savundu. Dalcı, taksi esnafının uzun süredir dile getirdiği itirazların mahkeme tarafından haklı bulunduğunu ifade etti.

    Kararın ardından gerekçeli kararın yazılacağını belirten Dalcı, sonraki aşamada ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılacağını söyledi. Ayrıca Martı'nın farklı isimlerle benzer hizmetler sunma girişimlerinin de yargı tarafından değerlendirileceğini öne sürdü.

    Martı'nın diğer hizmetlerine yönelik talepler reddedildi

    Dava kapsamında taksiciler tarafından Martı'nın motosiklet ve scooter hizmetlerinin de yasaklanması talep edildi. Ancak mahkeme, Martı Motosiklet hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunun ispatlanamadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti.

    Benzer şekilde Martı scooter hizmetlerine ilişkin yasaklama talebi de kabul edilmedi.

    Öte yandan, Martı TAG'ın internet sitesi ve uygulamasına erişimin tedbir yoluyla engellenmesi yönündeki talep de mahkeme tarafından reddedildi.

    Oğuz Alper Öktem açıklama yaptı

    Kararın ardından açıklama yapan Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, mahkemenin uygulamanın faaliyetlerinin tedbiren durdurulması yönündeki talebi kabul etmediğini vurguladı.

    Öktem, "Karşı taraf uygulamanın durdurulması için tedbir talep etti. Hakim bu tedbiri reddetti. Biliyorsunuz hakkımızda bizi yıldırmak için onlarca dava açıyorlar ama bizi yıldırımazlar. Bu dosyada istinaf mahkesine gidecek, hukuka inancımıza tam mücadaleye devam edeceğiz. Önümüzde yıllarca sürecek bir süreç var. Hayırlı olsun herkes arabalarının başına direksiyonlarının başına devam" dedi.

    İçerik, saat 17:10'da yeni kaynak ile güncellenmiştir.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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