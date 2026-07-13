Martı, Türkiye’de yapay zekalı sürücüsüz paylaşımlı araç hizmeti sunacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye merkezli mobilite platformu Martı, ABD'li otonom araç şirketi Tensor ile çok yıllı stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Martı'nın Tensor tarafından geliştirilen Seviye 4 otonom araçları satın alarak bunları Türkiye genelindeki şehirlerde kendi mobilite platformuna kademeli olarak entegre etmesi hedefleniyor. Şirket, böylece mevcut ulaşım hizmetlerini gelecekte yapay zeka destekli sürücüsüz paylaşımlı araçlarla genişletmeyi planlıyor.

Tensor, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine odaklanıyor

Bugün Türkiye'nin 20 şehrinde faaliyet gösteren Martı, , sahip olduğu saha operasyonları ve teknolojik altyapının, otonom araçların Türkiye'de yaygınlaştırılması için uygun bir zemin oluşturduğunu belirtiyor.

2016 yılında Silikon Vadisi'nde kurulan Tensor ise hem bireysel kullanıcılar hem de profesyonel filo işletmeleri için sıfırdan tasarlanmış Seviye 4 otonom araçlar geliştiren ilk şirketlerden olduğunu ifade ediyor. Yaklaşık on yıllık otonom sürüş deneyimine sahip olan şirket, Kaliforniya'da sürücüsüz yolcu taşıyan araçlar için verilen eyalet tarihindeki ikinci tam sürücüsüz test iznini elinde bulunduruyor.

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Tensor ayrıca Ağustos 2025'te dünyanın ilk kişisel Robocar'ını tanıttı. Bireysel kullanım amacıyla geliştirilen bu araç platformu, yerleşik araç paylaşımı özellikleri sayesinde profesyonel filo operasyonlarında da kullanılabiliyor ve küresel otonom mobilite ağlarıyla entegre şekilde çalışabiliyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, şunları söyledi:

"Martı olarak bugüne kadar teknoloji odaklı ulaşım çözümlerini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturmaya öncülük ettik. Tensor ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, yapay zeka ile çalışan sürücüsüz paylaşımlı araçları kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz. Yapay zeka ve otonom sürüş teknolojilerinin şehir içi ulaşımın geleceğini şekillendireceğine inanıyoruz."

Tensor CEO'su Dr. Jay Xiao ise ortaklığın şirketin küresel büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'da duyurduğumuz iş birliklerinin ardından Martı ile hayata geçirdiğimiz bu ortaklık, güvenli, verimli ve ölçeklenebilir otonom mobilitenin sunduğu ayrıcalıklı deneyimi küresel ölçekte yaygınlaştırma kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor.”

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Martı, yapay zekalı sürücüsüz paylaşımlı araç hizmeti sunacak

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