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    Wolverine'den sonra Marvel 1943: Rise of Hydra da büyük bir hayal kırıklığına dönüşebilir

    Kaptan Amerika ve Black Panther'ın maceralarına odaklanan Marvel 1943: Rise of Hydra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Beklediğimizden çok daha basit bir oyun geliyor.

    Wolverine'den sonra Marvel 1943: Rise of Hydra da büyük bir hayal kırıklığına dönüşebilir Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından olan Wolverine, pek çok kişi için koca bir hayal kırıklığına dönüştü. İlk başta vaat edilenden çok daha basit bir oyun çıkan Wolverine, oyunculara istediğini veremedi. Görünen o ki sıradaki Marvel oyunu da aynı kaderi paylaşabilir. Zira Marvel 1943: Rise of Hydra hakkında ortaya çıkan son detaylar, oyunun ilk başta planlanandan çok daha küçük, çok daha basit olacağını gösteriyor.

    Kaptan America ve Black Panther'ın maceralarına odaklanan Marvel 1943: Rise of Hydra'nın AAA seviyesinde bir aksiyon-macera oyunu olması bekleniyordu. Projenin başında Uncharted serisinden tanıdığımız Amy Hennig'in olması beklentileri daha da yukarı çekiyordu. Ancak Kotaku'nun aldığı son bilgiler, iddia edildiğinin aksine oyunun iptal edilmediğini fakat bütçesini aştığı için ilk başta planlanan kadar büyük bir oyun olmayacağını gösteriyor.

    "Neredeyse Tüm Oyun Tek Tuşla Oynanabiliyor"

    Özellikle oynanış tarafında ilk başta hayal edilenden çok daha basit bir oyunla karşılaşabileceğimiz söyleniyor. Hatta oynanış tarafının epey zayıf olduğu ve neredeyse tüm oyunun tek bir tuşla kontrol edildiği iddia ediliyor. Hikâye odaklı ara sahneler ve tercihler arasında oyuncuların quick-time event olarak anılan anlık aksiyonlar alması için tek bir tuşa basıp hamlelerini yapmaları yeterli olacak. Bu iddialar şimdilik doğrulanmamış olsa da oyunun epey sıkıntılı bir yapım sürecinden geçiyor olması bu iddiaların doğru olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çünkü bu noktada stüdyonun ilk başta hayal ettiği oyunu yapamayacağı kesin görünüyor.

    Defalarca ertelenen Marvel 1943: Rise of Hydra son olarak 2027'ye alınmıştı. Eğer son dakika bir erteleme daha olmazsa oyun önümüzdeki yıl oyuncularla buluşacak.

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    K
    kadirozgur87 12 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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