Wolverine'den sonra Marvel 1943: Rise of Hydra da büyük bir hayal kırıklığına dönüşebilir

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Oynat Wolverine hayal kırıklığının ardından, sıradaki Marvel oyunu da beklentilerin altında kalabilir. Kaptan Amerika ve Black Panther'a odaklanan Marvel 1943, bütçe sorunları nedeniyle küçültüldü. Uncharted'ın yazarınca yönetilen projenin oldukça zayıf bir oynanışa sahip olduğu ve oyunun neredeyse tek bir tuşla yürütülen aksiyonlardan oluştuğu söyleniyor. Sıkıntılı bir süreçten geçen yapımın 2027 yılında çıkış yapması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından olan Wolverine, pek çok kişi için koca bir hayal kırıklığına dönüştü. İlk başta vaat edilenden çok daha basit bir oyun çıkan Wolverine, oyunculara istediğini veremedi. Görünen o ki sıradaki Marvel oyunu da aynı kaderi paylaşabilir. Zira Marvel 1943: Rise of Hydra hakkında ortaya çıkan son detaylar, oyunun ilk başta planlanandan çok daha küçük, çok daha basit olacağını gösteriyor.

Kaptan America ve Black Panther'ın maceralarına odaklanan Marvel 1943: Rise of Hydra'nın AAA seviyesinde bir aksiyon-macera oyunu olması bekleniyordu. Projenin başında Uncharted serisinden tanıdığımız Amy Hennig'in olması beklentileri daha da yukarı çekiyordu. Ancak Kotaku'nun aldığı son bilgiler, iddia edildiğinin aksine oyunun iptal edilmediğini fakat bütçesini aştığı için ilk başta planlanan kadar büyük bir oyun olmayacağını gösteriyor.

"Neredeyse Tüm Oyun Tek Tuşla Oynanabiliyor"

Özellikle oynanış tarafında ilk başta hayal edilenden çok daha basit bir oyunla karşılaşabileceğimiz söyleniyor. Hatta oynanış tarafının epey zayıf olduğu ve neredeyse tüm oyunun tek bir tuşla kontrol edildiği iddia ediliyor. Hikâye odaklı ara sahneler ve tercihler arasında oyuncuların quick-time event olarak anılan anlık aksiyonlar alması için tek bir tuşa basıp hamlelerini yapmaları yeterli olacak. Bu iddialar şimdilik doğrulanmamış olsa da oyunun epey sıkıntılı bir yapım sürecinden geçiyor olması bu iddiaların doğru olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çünkü bu noktada stüdyonun ilk başta hayal ettiği oyunu yapamayacağı kesin görünüyor.

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Defalarca ertelenen Marvel 1943: Rise of Hydra son olarak 2027'ye alınmıştı. Eğer son dakika bir erteleme daha olmazsa oyun önümüzdeki yıl oyuncularla buluşacak.

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