Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Avengers: Doomsday filminden heyecan verici yeni bir fragman paylaşıldı. 18 Aralık'ta vizyona girecek olan dev yapım; Avengers, X-Men, Fantastik Dörtlü ve Wakanda ekiplerini ilk kez bir araya getiriyor. Russo Kardeşler'in yönettiği filmde, Doctor Doom rolünü ise Robert Downey Jr. üstleniyor. Merakla beklenen film, Marvel sinema evreninde unutulmaz bir çatışmaya sahne olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Marvel'ın uzun süredir hayata geçirdiği en dikkat çekici proje olan Avengers: Doomsday, nihayet önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak. Marvel'ın tüm ekiplerini ilk kez sinemada bir araya getirecek olan film, 18 Aralık'ta vizyona girecek.

Büyük umutlar bağladığı yeni Avengers filmi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Disney, bugün filmin yeni fragmanını paylaştı.

Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşacak

Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. Filmde Doctor Doom'a daha önce Iron Man rolünde izlediğimiz Robert Downey Jr. hayat veriyor.

Sinemada bu hafta (23 Ekim 2026) 1 ay önce eklendi

Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Chris Evans, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.

Ayrıca Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular da eski X-Men filmlerindeki rolleriyle geri dönüyor.

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