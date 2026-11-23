Yapay Zeka Özeti:
- Avengers: Doomsday filminden heyecan verici yeni bir fragman paylaşıldı. 18 Aralık'ta vizyona girecek olan dev yapım; Avengers, X-Men, Fantastik Dörtlü ve Wakanda ekiplerini ilk kez bir araya getiriyor. Russo Kardeşler'in yönettiği filmde, Doctor Doom rolünü ise Robert Downey Jr. üstleniyor. Merakla beklenen film, Marvel sinema evreninde unutulmaz bir çatışmaya sahne olacak.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Büyük umutlar bağladığı yeni Avengers filmi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Disney, bugün filmin yeni fragmanını paylaştı.
Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşacak
Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. Filmde Doctor Doom'a daha önce Iron Man rolünde izlediğimiz Robert Downey Jr. hayat veriyor.
Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Chris Evans, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.
Ayrıca Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular da eski X-Men filmlerindeki rolleriyle geri dönüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli