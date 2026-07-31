Marvel, daha önce 2. sezon onayı verdiği dizisini iptal etti

Wonder Man'in 2. Sezonu Olmayacak
Variety tarafından aktarılan bilgilere göre Marvel, diziyi iptal etme kararı aldı ve bu kararı dizi ekibine bildirdi. Zaten Mart ayında resmi onay verilmiş olmasına rağmen 2. sezon için şu ana kadar somut bir adım da atılmadığı belirtiliyor.
Stüdyo içinden alınan bilgilere göre Marvel, Wonder Man dizisini iptal etmiş olsa da bu projede izleyicilere tanıttığı karakterlerden bir kısmını ileride farklı projelerde kullanabilir.
Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasıyla karmaşıklaştırıyor. Başrolde, Aquaman ve Watchmen gibi yapımlarla çıkış yapan Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor. Dizide ona eşlik eden Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii