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    Marvel, daha önce 2. sezon onayı verdiği dizisini iptal etti

    Marvel'ın TV tarafında yüzü bir türlü gülmüyor. İlk başta başarılı bir yapım olarak değerlendirilen Wonder Man de Disney ve Marvel'ı tatmin etmemiş olacak ki 2. sezon konusunda geri adım atıldı.

    Marvel daha önce 2. sezon onayı verdiği dizisini iptal etti Tam Boyutta Gör
    Dizi tarafında daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Marvel, Ocak ayında çıkan Wonder Man ile sonunda şeytanın bacağını kırmış gibi duruyordu. Genel olarak olumlu yorumlar alan diziye kısa süre içinde 2. sezon onayı da verildi. Bu da Disney ve Marvel'ın dizinin performansından memnun olduğu şeklinde yorumlandı. Ancak Marvel, Wonder Man'de aradığını tam olarak bulamamış olacak ki şimdi o 2. sezon kararını geri çekti.

    Wonder Man'in 2. Sezonu Olmayacak

    Variety tarafından aktarılan bilgilere göre Marvel, diziyi iptal etme kararı aldı ve bu kararı dizi ekibine bildirdi. Zaten Mart ayında resmi onay verilmiş olmasına rağmen 2. sezon için şu ana kadar somut bir adım da atılmadığı belirtiliyor.

    Stüdyo içinden alınan bilgilere göre Marvel, Wonder Man dizisini iptal etmiş olsa da bu projede izleyicilere tanıttığı karakterlerden bir kısmını ileride farklı projelerde kullanabilir.

    Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasıyla karmaşıklaştırıyor. Başrolde, Aquaman ve Watchmen gibi yapımlarla çıkış yapan Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor. Dizide ona eşlik eden Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor.

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    MunOG 9 saat önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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