Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dizi tarafında daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Marvel, Ocak ayında çıkan Wonder Man ile sonunda şeytanın bacağını kırmış gibi duruyordu. Genel olarak olumlu yorumlar alan diziye kısa süre içinde 2. sezon onayı da verildi. Bu da Disney ve Marvel'ın dizinin performansından memnun olduğu şeklinde yorumlandı. Ancak Marvel, Wonder Man'de aradığını tam olarak bulamamış olacak ki şimdi o 2. sezon kararını geri çekti.

Wonder Man'in 2. Sezonu Olmayacak

Variety tarafından aktarılan bilgilere göre Marvel, diziyi iptal etme kararı aldı ve bu kararı dizi ekibine bildirdi. Zaten Mart ayında resmi onay verilmiş olmasına rağmen 2. sezon için şu ana kadar somut bir adım da atılmadığı belirtiliyor.

Stüdyo içinden alınan bilgilere göre Marvel, Wonder Man dizisini iptal etmiş olsa da bu projede izleyicilere tanıttığı karakterlerden bir kısmını ileride farklı projelerde kullanabilir.

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Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasıyla karmaşıklaştırıyor. Başrolde, Aquaman ve Watchmen gibi yapımlarla çıkış yapan Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor. Dizide ona eşlik eden Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor.

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Marvel daha önce 2. sezon onayı verdiği dizisini iptal etti

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