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    Marvel dizisi VisionQuest'in fragmanı yayınlandı: 14 Ekim'de başlayacak

    Marvel, Disney+'ta yayınlanan dizilerine çok yakındaa bir yenisini daha ekleyecek. WandaVision'ın devamı niteliğindeki VisionQuest dizisi, 14 Ekim'de izleyici ile buluşacak.

    Marvel dizisi VisionQuest'in fragmanı yayınlandı: 14 Ekim'de başlayacak Tam Boyutta Gör
    Marvel son dönemde TV tarafında biraz frene basmış olsa da Disney+'ta yayınladığı dizilerden tam olarak vazgeçmiş değil. Nitekim bu ay yeni bir Marvel dizisi daha izleyici ile buluşacak. Vision karakterinin WandaVision'da yarım kalan hikâyesini sürdürecek olan VisionQuest, 14 Ekim'de başlayacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarını hız veren Disney, bugün diziden yeni bir fragman daha paylaştı.

    Vision'ın Yarım Kalan Hikâyesi VisionQuest ile Tamamlanacak

    Marvel Sinematik Evreni'nde Vision karakterine hayat veren Paul Bettany'nin başrolünü üstlendiği dizi, Terry Matalas tarafından hazırlandı. 12 Monkeys dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Matalas, Star Trek: Picard'ın en beğenilen sezonu olan 3. sezonu'n da senaristiydi. Bu yüzden işin başında onun olması VisionQuest'e yönelik beklentiyi biraz daha yukarı çekiyor.

    Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen karakter, daha sonra WandaVision dizisinde robot bedeni yeniden yapılarak geri dönmüş, bu esnada hem hafızasını kaybetmiş hem de yeni bir görünüme bürünmüştü. WandaVision'ın sonunda Vision'ı kendi geçmişine dair gerçekleri öğrenmek üzere uzaklaşırken görmüştük. VisionQuest hikâyeyi buradan devam ettirecek.

    Oyuncu kadrosunda Paul Bettany'ye Todd Stashwick, Faran Tahir, Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire, Lauren Morais ve Diane Morgan eşlik ediyor. Ayrıca James Spader da Ultron'un sesi olarak geri dönüyor ki yayınlanan fragmanlar onun VisionQuest'te önemli yer tutacağına işaret ediyor.

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