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    Yeni Marvel dizisi VisionQuest izleyici ile buluştu

    Marvel, bugün Disney+'ta izleyici ile buluşan VisionQuest ile dizilerine bir yenisini daha ekledi. Dizi, Vision karakterinin WandaVision'da yarım kalan hikâyesini sürdürüyor.

    Yeni Marvel dizisi VisionQuest izleyici ile buluştu Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın Disney+ üzerinden izleyicilere sunduğu dizilerine bugün bir yenisi daha eklendi. Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olan VisionQuest dizisi, bugün Disney+'ta izleyici ile buluştu. İlk aşamada iki bölüm birden yayınlayan Disney, kalan bölümleri ise haftalık olarak izleyicilere sunacak.

    VisionQuest, WandaVision'da Yarım Kalan Hikâyeyi Sürdürüyor

    Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen Vision karakteri, WandaVision dizisinde robot bedeni yeniden yapılarak hayata döndürülmüş, fakat bu esnada hafızasını kaybettiği için tanıdığımız kişiliğinden uzaklaşmıştı. WandaVision'ın sonunda Vision'ı kendi geçmişine dair gerçekleri öğrenmek üzere uzaklaşırken görmüştük. VisionQuest, yarım kalan bu hikâyeyi devam ettiriyor.

    Paul Bettany'nin Vision rolünde geri döndüğü dizinin oyuncu kadrosunda Todd Stashwick, Faran Tahir, Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire, Diane Morgan gibi isimler yer alıyor. Ayrıca James Spader da Ultron'un sesi olarak geri dönüyor ki yayınlanan fragmanlar onun VisionQuest'te önemli yer tutacağına işaret ediyor.

    VisionQuest, Terry Matalas'ın imzasını taşıyor. 12 Monkeys dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Matalas, Star Trek: Picard'ın en beğenilen sezonu olan 3. sezonu'n da senaristiydi. Bu yüzden işin başında onun olması VisionQuest'e yönelik beklentiyi biraz daha yukarı çekiyor ki şu ana kadar gelen yorumlar da olumlu sayılır. Bugün itibarıyla dizinin Rotten Tomatoes puanı %82, MetaCritic'teki eleştirmen puanı ise 62.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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