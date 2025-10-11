Marvel'ın Wonder Man dizisinden ilk fragman yayınlandı

Wonder Man, Ocak 2026'da İzleyici ile Buluşacak
Yayınlanan bu fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de netlik kazanmış oldu. Normalde bu yıl bitmeden yayınlanması beklenen Wonder Man, Ocak 2026'da izleyici ile buluşacak. Diğer MCU dizileri gibi Wonder Man de Disney+'ta yayınlanacak.
Yahya Abdul-Mateen II'nin Simon Williams/Wonder Man karakterini canlandırdığı dizide Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor. Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. Williams'ın insanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasıyla karmaşıklaştıracak.