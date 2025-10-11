Marvel'ın Wonder Man dizisinden ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Marvel son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıkları yüzünden TV tarafında biraz hız kesmiş olsa da yeni dizilere imza atmaya devam ediyor. Bu yeni dizilerden biri olan Wonder Man, Ocak ayında izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Marvel, diziden ilk fragmanı paylaştı.

Wonder Man, Ocak 2026'da İzleyici ile Buluşacak

Yayınlanan bu fragmanla birlikte dizinin yayın tarihi de netlik kazanmış oldu. Normalde bu yıl bitmeden yayınlanması beklenen Wonder Man, Ocak 2026'da izleyici ile buluşacak. Diğer MCU dizileri gibi Wonder Man de Disney+'ta yayınlanacak.

Pluribus dizisinden beklenen fragman geldi 1 gün önce eklendi

Yahya Abdul-Mateen II’nin Simon Williams/Wonder Man karakterini canlandırdığı dizide Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor. Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. Williams'ın insanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasıyla karmaşıklaştıracak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: