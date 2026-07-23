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    Marvel evrenine farklı bir Örümcek-Adam daha eklenebilir: Kevin Feige planını paylaştı

    Peter Parker, Marvel Sinematik Evreni'nin tek Örümcek-Adam'ı olarak kalmayabilir. Marvel Başkanı Kevin Feige, Miles Morales'i bu evrene katma hakkında planlarını paylaştı.

    Marvel evrenine farklı bir Örümcek-Adam daha eklenebilir: Kevin Feige planını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Örümcek-Adam denince akla gelen ilk karakter Peter Parker olsa da son yıllarda hem animasyon filmleri hem de video oyunlar sayesinde Miles Morales de bir hayli popüler hâle gelmiş durumda. Sony'nin Spider-Verse uzantılı animasyon filmlerinin ana kahramanı olan bu Morales, ileride Marvel Sinematik Evreni'nde de karşımıza çıkabilir.

    Spider-Verse Serisinin Bitmesi Bekleniyor

    Peter Parker'dan sonra Miles Morales'i de Marvel Sinematik Evreni'ne katıp katmayacakları sorulan Marvel Başkanı Kevin Feige, bu soruya beklediğimizden de daha net bir cevap verdi. Miles Morales'i muhtemelen live-action, yani animasyon olmayan bir filmde de göreceğimizi söyleyen Feige, ancak bunun için önce Spider-Verse serisinin bitmesini bekleyeceklerini açıkladı.

    Birkaç kez ertelenen Spider-Man: Beyond the Spiderverse, 18 Haziran 2027'de vizyona girecek ki şu anda bu üçlemeyi tamamlayan film olarak planlanıyor. Tabii ki film çok başarılı olursa planlar değişebilir ama bugün itibarıyla baktığımızda, Spider-Verse serisi 2027 yazında bitecek gibi duruyor. Bu da Miles Morales'in yakın bir gelecekte Marvel Sinematik Evreni'ne katılabileceği anlamına geliyor.

    Marvel Sinematik Evreni'nde Peter Parker'a hayat veren Tom Holland artık yavaş yavaş bu rolü geride bırakmak istediği biliniyor. Bu yüzden Marvel, Peter Parker için farklı bir oyuncuyla anlaşmak yerine, yoluna Miles Morales ile devam etmeyi de seçebilir.

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