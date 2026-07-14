Marvel, Nova filmi ile galaktik maceralarına bir yenisini daha ekleyecek

Nova Filmini Michael Waldron Hazırlayacak
Marvel, Nova filmini hazırlaması için senarist Michael Waldron'u görevlendirdi. Waldron, Loki dizisinin yaratıcısı olarak tanınıyor.
Çizgi-romanlardaki Nova serisi, ilk olarak Guardians of the Galaxy serisinde gördüğümüz galaktik polis gücü Nova Corps'un hayatta kalan son üyesi Nova'ya odaklanıyor.
Marvel aslında bu seriyi bir Disney+ dizisine dönüştürmeyi planlıyordu. Hatta bu dizi uzunca süre hazırlık aşamasında da kaldı. Ancak geçtiğimiz yıl bu proje rafa kaldırıldı. Görünen o ki Marvel şimdi bu projeyi bir film olarak yeniden canlandırmaya çalışacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: