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    Marvel, Nova filmi ile galaktik maceralarına bir yenisini daha ekleyecek

    Guardians of the Galaxy ve Captain Marvel gibi filmlerle hikâyeyi galaktik ölçeğe taşıyan Marvel, galaktik maceralarına bir yenisini daha ekliyor. Nova filmi hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

    Marvel, Nova filmi ile galaktik maceralarına bir yenisini daha ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Bu yıl çıkacak yeni Örümcek-Adam ve Avengers filmleriyle yeniden ivme yakalamayı uman Marvel, bir yandan bu filmlerin çıkışına hazırlanırken, diğer yandan yeni projeler için de ilk adımları atıyor. Gelen son haberler, Marvel'da şekillenmeye başlayan bu projelerden birinin de Nova filmi olduğunu gösteriyor.

    Nova Filmini Michael Waldron Hazırlayacak

    Marvel, Nova filmini hazırlaması için senarist Michael Waldron'u görevlendirdi. Waldron, Loki dizisinin yaratıcısı olarak tanınıyor.

    Çizgi-romanlardaki Nova serisi, ilk olarak Guardians of the Galaxy serisinde gördüğümüz galaktik polis gücü Nova Corps'un hayatta kalan son üyesi Nova'ya odaklanıyor.

    Marvel aslında bu seriyi bir Disney+ dizisine dönüştürmeyi planlıyordu. Hatta bu dizi uzunca süre hazırlık aşamasında da kaldı. Ancak geçtiğimiz yıl bu proje rafa kaldırıldı. Görünen o ki Marvel şimdi bu projeyi bir film olarak yeniden canlandırmaya çalışacak.

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